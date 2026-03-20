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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAmazon-Flipkart पर हो रहे हैं बड़े स्कैम! जानिए कैसे करें नकली सामान की पहचान, ये है तरीका

Amazon-Flipkart पर हो रहे हैं बड़े स्कैम! जानिए कैसे करें नकली सामान की पहचान, ये है तरीका

Online Shopping: आज के दौर में Amazon और Flipkart जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है लेकिन इसके साथ ही नकली सामान और फर्जी सेलर्स का खतरा भी बढ़ गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 09:47 AM (IST)
Online Shopping: आज के दौर में Amazon और Flipkart जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है लेकिन इसके साथ ही नकली सामान और फर्जी सेलर्स का खतरा भी बढ़ गया है.

आज के दौर में Amazon और Flipkart जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है लेकिन इसके साथ ही नकली सामान और फर्जी सेलर्स का खतरा भी बढ़ गया है. चूंकि ऑनलाइन खरीदारी में हम प्रोडक्ट को छूकर या परखकर नहीं देख सकते इसलिए कई बार लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप खुद को इस तरह के स्कैम से बचा सकते हैं.

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अक्सर लोग प्रोडक्ट की सिर्फ तस्वीर देखकर ही उसे ऑर्डर कर देते हैं, जबकि असली खेल उसकी डिटेल्स में छिपा होता है. कई बार फोटो में दिखाया गया प्रोडक्ट असल से काफी अलग होता है. इसलिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें. अगर कोई ब्रांडेड चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती दिख रही है तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता होना अक्सर शक की निशानी होता है.
अक्सर लोग प्रोडक्ट की सिर्फ तस्वीर देखकर ही उसे ऑर्डर कर देते हैं, जबकि असली खेल उसकी डिटेल्स में छिपा होता है. कई बार फोटो में दिखाया गया प्रोडक्ट असल से काफी अलग होता है. इसलिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें. अगर कोई ब्रांडेड चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती दिख रही है तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता होना अक्सर शक की निशानी होता है.
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इसके अलावा, यूजर रिव्यू पर भरोसा करना भी हर बार सही नहीं होता. आजकल कई विक्रेता पैसे देकर नकली रिव्यू लिखवाते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन असलियत कुछ और होती है. अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यू बहुत छोटे हों उनमें सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो और असली तस्वीरें न हों तो समझ लें कि मामला गड़बड़ हो सकता है. ऐसे में आपको उन रिव्यूज को ज्यादा महत्व देना चाहिए जिनमें यूजर्स ने अपनी असली फोटो और अनुभव साझा किया हो.
इसके अलावा, यूजर रिव्यू पर भरोसा करना भी हर बार सही नहीं होता. आजकल कई विक्रेता पैसे देकर नकली रिव्यू लिखवाते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन असलियत कुछ और होती है. अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यू बहुत छोटे हों उनमें सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो और असली तस्वीरें न हों तो समझ लें कि मामला गड़बड़ हो सकता है. ऐसे में आपको उन रिव्यूज को ज्यादा महत्व देना चाहिए जिनमें यूजर्स ने अपनी असली फोटो और अनुभव साझा किया हो.
Published at : 20 Mar 2026 09:47 AM (IST)
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