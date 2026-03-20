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Amazon-Flipkart पर हो रहे हैं बड़े स्कैम! जानिए कैसे करें नकली सामान की पहचान, ये है तरीका
Online Shopping: आज के दौर में Amazon और Flipkart जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है लेकिन इसके साथ ही नकली सामान और फर्जी सेलर्स का खतरा भी बढ़ गया है.
आज के दौर में Amazon और Flipkart जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है लेकिन इसके साथ ही नकली सामान और फर्जी सेलर्स का खतरा भी बढ़ गया है. चूंकि ऑनलाइन खरीदारी में हम प्रोडक्ट को छूकर या परखकर नहीं देख सकते इसलिए कई बार लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप खुद को इस तरह के स्कैम से बचा सकते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 09:47 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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