Amazon-Flipkart पर हो रहे हैं बड़े स्कैम! जानिए कैसे करें नकली सामान की पहचान, ये है तरीका

इसके अलावा, यूजर रिव्यू पर भरोसा करना भी हर बार सही नहीं होता. आजकल कई विक्रेता पैसे देकर नकली रिव्यू लिखवाते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन असलियत कुछ और होती है. अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यू बहुत छोटे हों उनमें सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो और असली तस्वीरें न हों तो समझ लें कि मामला गड़बड़ हो सकता है. ऐसे में आपको उन रिव्यूज को ज्यादा महत्व देना चाहिए जिनमें यूजर्स ने अपनी असली फोटो और अनुभव साझा किया हो.