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मोबाइल का पावर बटन दाईं तरफ ही क्यों होता है? वजह जानकर कहेंगे- यार ये तो सोचा ही नहीं था
Smartphone Power Button: आज के स्मार्टफोन देखने में जितने सिंपल लगते हैं उनके डिजाइन के पीछे उतनी ही गहरी सोच छिपी होती है.
आज के स्मार्टफोन देखने में जितने सिंपल लगते हैं उनके डिजाइन के पीछे उतनी ही गहरी सोच छिपी होती है. फोन का हर बटन, हर पोर्ट और उसकी जगह यूजर की सुविधा को ध्यान में रखकर तय की जाती है. इन्हीं में से एक चीज है पावर बटन जो लगभग हर स्मार्टफोन में दाईं तरफ ही देखने को मिलता है.
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Published at : 17 Mar 2026 12:45 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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