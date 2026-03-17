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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीमोबाइल का पावर बटन दाईं तरफ ही क्यों होता है? वजह जानकर कहेंगे- यार ये तो सोचा ही नहीं था

मोबाइल का पावर बटन दाईं तरफ ही क्यों होता है? वजह जानकर कहेंगे- यार ये तो सोचा ही नहीं था

Smartphone Power Button: आज के स्मार्टफोन देखने में जितने सिंपल लगते हैं उनके डिजाइन के पीछे उतनी ही गहरी सोच छिपी होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 12:45 PM (IST)
Smartphone Power Button: आज के स्मार्टफोन देखने में जितने सिंपल लगते हैं उनके डिजाइन के पीछे उतनी ही गहरी सोच छिपी होती है.

आज के स्मार्टफोन देखने में जितने सिंपल लगते हैं उनके डिजाइन के पीछे उतनी ही गहरी सोच छिपी होती है. फोन का हर बटन, हर पोर्ट और उसकी जगह यूजर की सुविधा को ध्यान में रखकर तय की जाती है. इन्हीं में से एक चीज है पावर बटन जो लगभग हर स्मार्टफोन में दाईं तरफ ही देखने को मिलता है.

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शुरुआती दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था. पहले अलग-अलग कंपनियां अपने हिसाब से बटन की जगह तय करती थीं. किसी फोन में पावर बटन ऊपर होता था तो किसी में पीछे भी दिया जाता था. लेकिन जैसे-जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ा, कंपनियों को समझ आने लगा कि यूजर के लिए सबसे आरामदायक पोजीशन कौन-सी है.
शुरुआती दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था. पहले अलग-अलग कंपनियां अपने हिसाब से बटन की जगह तय करती थीं. किसी फोन में पावर बटन ऊपर होता था तो किसी में पीछे भी दिया जाता था. लेकिन जैसे-जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ा, कंपनियों को समझ आने लगा कि यूजर के लिए सबसे आरामदायक पोजीशन कौन-सी है.
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इसका सबसे बड़ा कारण हमारी आदतें हैं. दुनिया में ज्यादातर लोग फोन को हाथ में पकड़ते समय बाएं हाथ से थामते हैं और दाएं हाथ या अंगूठे से उसे चलाते हैं. जब हम फोन पकड़ते हैं तो अंगूठा अपने आप दाईं साइड पर पहुंचता है. ऐसे में अगर पावर बटन वहीं हो तो स्क्रीन को ऑन या ऑफ करना बेहद आसान हो जाता है. यही वजह है कि कंपनियों ने इसे एक स्टैंडर्ड की तरह अपना लिया.
इसका सबसे बड़ा कारण हमारी आदतें हैं. दुनिया में ज्यादातर लोग फोन को हाथ में पकड़ते समय बाएं हाथ से थामते हैं और दाएं हाथ या अंगूठे से उसे चलाते हैं. जब हम फोन पकड़ते हैं तो अंगूठा अपने आप दाईं साइड पर पहुंचता है. ऐसे में अगर पावर बटन वहीं हो तो स्क्रीन को ऑन या ऑफ करना बेहद आसान हो जाता है. यही वजह है कि कंपनियों ने इसे एक स्टैंडर्ड की तरह अपना लिया.
Published at : 17 Mar 2026 12:45 PM (IST)
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