मोबाइल का पावर बटन दाईं तरफ ही क्यों होता है? वजह जानकर कहेंगे- यार ये तो सोचा ही नहीं था

इसका सबसे बड़ा कारण हमारी आदतें हैं. दुनिया में ज्यादातर लोग फोन को हाथ में पकड़ते समय बाएं हाथ से थामते हैं और दाएं हाथ या अंगूठे से उसे चलाते हैं. जब हम फोन पकड़ते हैं तो अंगूठा अपने आप दाईं साइड पर पहुंचता है. ऐसे में अगर पावर बटन वहीं हो तो स्क्रीन को ऑन या ऑफ करना बेहद आसान हो जाता है. यही वजह है कि कंपनियों ने इसे एक स्टैंडर्ड की तरह अपना लिया.