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LPG गैस की किल्लत में ये Apps बने सुपरहीरो! बुकिंग पर मिल रहा तगड़ा कैशबैक, लोग धड़ाधड़ कर रहे इस्तेमाल
LPG Crisis: इन दिनों देश में LPG सिलेंडर की कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.
इन दिनों देश में LPG सिलेंडर की कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. खासतौर पर वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते शिपिंग प्रभावित हुई है जिससे भारत में गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जगहों पर लोगों ने घबराहट में ज्यादा बुकिंग करनी शुरू कर दी जिसके चलते डिमांड अचानक काफी बढ़ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्च 2026 की शुरुआत में रोजाना बुकिंग सामान्य से काफी ज्यादा हो गई थी और कई शहरों में होटल व कमर्शियल यूजर्स को सिलेंडर मिलने में दिक्कत आने लगी.
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Published at : 18 Mar 2026 01:45 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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