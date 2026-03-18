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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीLPG गैस की किल्लत में ये Apps बने सुपरहीरो! बुकिंग पर मिल रहा तगड़ा कैशबैक, लोग धड़ाधड़ कर रहे इस्तेमाल

LPG गैस की किल्लत में ये Apps बने सुपरहीरो! बुकिंग पर मिल रहा तगड़ा कैशबैक, लोग धड़ाधड़ कर रहे इस्तेमाल

LPG Crisis: इन दिनों देश में LPG सिलेंडर की कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 Mar 2026 01:45 PM (IST)
LPG Crisis: इन दिनों देश में LPG सिलेंडर की कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

इन दिनों देश में LPG सिलेंडर की कमी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. खासतौर पर वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते शिपिंग प्रभावित हुई है जिससे भारत में गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जगहों पर लोगों ने घबराहट में ज्यादा बुकिंग करनी शुरू कर दी जिसके चलते डिमांड अचानक काफी बढ़ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्च 2026 की शुरुआत में रोजाना बुकिंग सामान्य से काफी ज्यादा हो गई थी और कई शहरों में होटल व कमर्शियल यूजर्स को सिलेंडर मिलने में दिक्कत आने लगी.

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स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. रिफाइनरीज में LPG उत्पादन बढ़ाया गया है और बुकिंग से जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया है ताकि कोई अनावश्यक स्टॉक न कर सके. इसके बावजूद मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बनाना अभी भी चुनौती बना हुआ है.
स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. रिफाइनरीज में LPG उत्पादन बढ़ाया गया है और बुकिंग से जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया है ताकि कोई अनावश्यक स्टॉक न कर सके. इसके बावजूद मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बनाना अभी भी चुनौती बना हुआ है.
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ऐसे समय में मोबाइल ऐप्स लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आए हैं. अब गैस एजेंसी के चक्कर लगाने या लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही. घर बैठे ही कुछ मिनटों में सिलेंडर बुक और पेमेंट किया जा सकता है. ऑफिशियल ऐप्स जैसे IndianOil ONE, HP Pay और Hello BPCL के अलावा थर्ड-पार्टी ऐप्स भी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं. Paytm, PhonePe, Google Pay, BHIM और MobiKwik जैसे प्लेटफॉर्म्स पर LPG बुकिंग करना बेहद आसान हो गया है.
ऐसे समय में मोबाइल ऐप्स लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आए हैं. अब गैस एजेंसी के चक्कर लगाने या लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही. घर बैठे ही कुछ मिनटों में सिलेंडर बुक और पेमेंट किया जा सकता है. ऑफिशियल ऐप्स जैसे IndianOil ONE, HP Pay और Hello BPCL के अलावा थर्ड-पार्टी ऐप्स भी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं. Paytm, PhonePe, Google Pay, BHIM और MobiKwik जैसे प्लेटफॉर्म्स पर LPG बुकिंग करना बेहद आसान हो गया है.
Published at : 18 Mar 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Online Apps LPG Crisis LPG Booking Apps

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