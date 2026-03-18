LPG गैस की किल्लत में ये Apps बने सुपरहीरो! बुकिंग पर मिल रहा तगड़ा कैशबैक, लोग धड़ाधड़ कर रहे इस्तेमाल

ऐसे समय में मोबाइल ऐप्स लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आए हैं. अब गैस एजेंसी के चक्कर लगाने या लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही. घर बैठे ही कुछ मिनटों में सिलेंडर बुक और पेमेंट किया जा सकता है. ऑफिशियल ऐप्स जैसे IndianOil ONE, HP Pay और Hello BPCL के अलावा थर्ड-पार्टी ऐप्स भी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं. Paytm, PhonePe, Google Pay, BHIM और MobiKwik जैसे प्लेटफॉर्म्स पर LPG बुकिंग करना बेहद आसान हो गया है.