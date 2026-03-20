एक्सप्लोरर
Jio, Airtel या Vi! कौन दे रहा है सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान? सच जानकर बदल देंगे अपना सिम
Jio Vs Airtel Vs Vi: अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कीमत नहीं बल्कि प्लान में मिलने वाले फायदे भी समझना बेहद जरूरी है.
अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कीमत नहीं बल्कि प्लान में मिलने वाले फायदे भी समझना बेहद जरूरी है. Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea यानी Vi तीनों कंपनियां अपने-अपने तरीके से ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन सबसे सस्ता और वैल्यू वाला प्लान कौन देता है यह जानना जरूरी हो जाता है.
1/5
2/5
Published at : 20 Mar 2026 03:56 PM (IST)
Tags :Airtel Reliance Jio VI TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Jio, Airtel या Vi! कौन दे रहा है सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान? सच जानकर बदल देंगे अपना सिम
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Amazon-Flipkart पर हो रहे हैं बड़े स्कैम! जानिए कैसे करें नकली सामान की पहचान, ये है तरीका
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp चैट्स को बनाएं हैक-प्रूफ! बस ये 3 सेटिंग्स बदलते ही आपकी प्राइवेट बातें हो जाएंगी पूरी तरह सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
7 Photos
ये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम! आसमान में घुसते ही दुश्मन का खेल खत्म
टेक्नोलॉजी
5 Photos
LPG गैस की किल्लत में ये Apps बने सुपरहीरो! बुकिंग पर मिल रहा तगड़ा कैशबैक, लोग धड़ाधड़ कर रहे इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WhatsApp ग्रुप कॉल में आया बड़ा अपडेट! अब जो बोलेगा वही दिखेगा स्क्रीन पर, जानिए तरीका
टेक्नोलॉजी
5 Photos
मोबाइल का पावर बटन दाईं तरफ ही क्यों होता है? वजह जानकर कहेंगे- यार ये तो सोचा ही नहीं था
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Google का बड़ा खुलासा! Zero Day खतरे में हैं 3.5 अरब यूजर्स, अभी नहीं संभले तो डेटा हो सकता है गायब
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
पाक और चीन की बढ़ी टेंशन! भारत का ये ड्रोन हवा और पानी दोनों के अंदर दुश्मन को करेगा तबाह, जानिए टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
एक ही जगह मिलेगी चैटबॉट और ब्राउजर समेत सारी सुविधा, जल्द आने वाली है सुपर ऐप
टेक्नोलॉजी
ये क्या! इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा हो जाएंगे एआई बॉट, जानें कैसे बदलेगा पूरा गेम
टेक्नोलॉजी
Facebook-Instagram पर फैला है स्कैम का जाल! एक क्लिक में खाली हो सकता है अकाउंट, जानिए कैसे बचें
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Jio, Airtel या Vi! कौन दे रहा है सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान? सच जानकर बदल देंगे अपना सिम
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Amazon-Flipkart पर हो रहे हैं बड़े स्कैम! जानिए कैसे करें नकली सामान की पहचान, ये है तरीका
प्रेम कुमारJournalist
Opinion