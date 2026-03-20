हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio, Airtel या Vi! कौन दे रहा है सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान? सच जानकर बदल देंगे अपना सिम

Jio, Airtel या Vi! कौन दे रहा है सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान? सच जानकर बदल देंगे अपना सिम

Jio Vs Airtel Vs Vi: अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कीमत नहीं बल्कि प्लान में मिलने वाले फायदे भी समझना बेहद जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 03:56 PM (IST)
Jio Vs Airtel Vs Vi: अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कीमत नहीं बल्कि प्लान में मिलने वाले फायदे भी समझना बेहद जरूरी है.

अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कीमत नहीं बल्कि प्लान में मिलने वाले फायदे भी समझना बेहद जरूरी है. Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea यानी Vi तीनों कंपनियां अपने-अपने तरीके से ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन सबसे सस्ता और वैल्यू वाला प्लान कौन देता है यह जानना जरूरी हो जाता है.

1/5
जियो का 349 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान शुरुआती कीमत के हिसाब से काफी किफायती माना जाता है. इसमें यूजर्स को हर महीने 30GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है और इसके खत्म होने के बाद अतिरिक्त डेटा के लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है.
जियो का 349 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान शुरुआती कीमत के हिसाब से काफी किफायती माना जाता है. इसमें यूजर्स को हर महीने 30GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है और इसके खत्म होने के बाद अतिरिक्त डेटा के लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है.
2/5
साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा भी मिलती है. इस प्लान के साथ कुछ डिजिटल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जैसे एंटरटेनमेंट एक्सेस और क्लाउड स्टोरेज जो इसे और आकर्षक बनाते हैं.
साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा भी मिलती है. इस प्लान के साथ कुछ डिजिटल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जैसे एंटरटेनमेंट एक्सेस और क्लाउड स्टोरेज जो इसे और आकर्षक बनाते हैं.
Published at : 20 Mar 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio VI TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
पाक और चीन की बढ़ी टेंशन! भारत का ये ड्रोन हवा और पानी दोनों के अंदर दुश्मन को करेगा तबाह, जानिए टेक्नोलॉजी
पाक और चीन की बढ़ी टेंशन! भारत का ये ड्रोन हवा और पानी दोनों के अंदर दुश्मन को करेगा तबाह, जानिए टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
एक ही जगह मिलेगी चैटबॉट और ब्राउजर समेत सारी सुविधा, जल्द आने वाली है सुपर ऐप
एक ही जगह मिलेगी चैटबॉट और ब्राउजर समेत सारी सुविधा, जल्द आने वाली है सुपर ऐप
टेक्नोलॉजी
ये क्या! इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा हो जाएंगे एआई बॉट, जानें कैसे बदलेगा पूरा गेम
ये क्या! इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा हो जाएंगे एआई बॉट, जानें कैसे बदलेगा पूरा गेम
टेक्नोलॉजी
Facebook-Instagram पर फैला है स्कैम का जाल! एक क्लिक में खाली हो सकता है अकाउंट, जानिए कैसे बचें
Facebook-Instagram पर फैला है स्कैम का जाल! एक क्लिक में खाली हो सकता है अकाउंट, जानिए कैसे बचें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Alvida Jumma 2026:भारत में मातम, आक्रोश! खामनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय का 'ब्लैक प्रोटेस्ट'
Protest in Israel: EID से पहले अल-अक्सा मस्जिद में फूटा स्थानीयों का गुस्सा! | Donald Trump
US Israel Iran War: खाड़ी देशों में छिड़ेगी Nuclear War? WHO के बयान से हड़कंप | Middle East | Trump
US Israel Iran War: अमेरिका ने सैन्य अभियान में खर्च किए 25 बिलियन डॉलर | Donald Trump l Middle East
ईरान-इजरायल युद्ध का 21वां दिन..तबाही जबरदस्त | Iran US War | Israel attacks Iran | Khamenei | Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Oil Producing Countries: सबसे ज्यादा तेल उत्पादन वाले 10 देशों की ये रही लिस्ट, टॉप पर कौन, भारत का नंबर कितना?
सबसे ज्यादा तेल उत्पादन वाले 10 देशों की ये रही लिस्ट, टॉप पर कौन, भारत का नंबर कितना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीमियम Petrol 2 रुपये, इंडस्ट्रियल डीजल के 22 रुपये बढ़े दाम, AIMIM और सपा की आई पहली प्रतिक्रिया
प्रीमियम Petrol 2 रुपये, इंडस्ट्रियल डीजल के 22 रुपये बढ़े दाम, AIMIM और सपा की आई पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
क्रिकेट
IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
ओटीटी
Friday OTT Release: 'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड को बना देंगी धमाकेदार
'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
विश्व
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
हेल्थ
Constipation Relief Tips: क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
यूटिलिटी
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget