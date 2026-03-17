Google का बड़ा खुलासा! Zero Day खतरे में हैं 3.5 अरब यूजर्स, अभी नहीं संभले तो डेटा हो सकता है गायब

हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, Chrome ब्राउजर में दो खतरनाक सिक्योरिटी खामियां मिली हैं. इन कमजोरियों का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी यूजर्स की निजी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं. इसमें बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील डेटा शामिल हो सकता है.