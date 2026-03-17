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Google का बड़ा खुलासा! Zero Day खतरे में हैं 3.5 अरब यूजर्स, अभी नहीं संभले तो डेटा हो सकता है गायब
Google Chrome: इंटरनेट की दुनिया में इस समय एक बड़ा साइबर खतरा सामने आया है जिसे लेकर Google ने गंभीर चेतावनी जारी की है.
इंटरनेट की दुनिया में इस समय एक बड़ा साइबर खतरा सामने आया है जिसे लेकर Google ने गंभीर चेतावनी जारी की है. यह खतरा खास तौर पर Google Chrome इस्तेमाल करने वाले यूजर्स से जुड़ा है जिसकी संख्या दुनिया भर में अरबों में है. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ नई सुरक्षा कमजोरियों का पता चला है जिनका फायदा उठाकर हैकर्स बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 11:43 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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