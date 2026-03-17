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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGoogle का बड़ा खुलासा! Zero Day खतरे में हैं 3.5 अरब यूजर्स, अभी नहीं संभले तो डेटा हो सकता है गायब

Google का बड़ा खुलासा! Zero Day खतरे में हैं 3.5 अरब यूजर्स, अभी नहीं संभले तो डेटा हो सकता है गायब

Google Chrome: इंटरनेट की दुनिया में इस समय एक बड़ा साइबर खतरा सामने आया है जिसे लेकर Google ने गंभीर चेतावनी जारी की है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 11:43 AM (IST)
Google Chrome: इंटरनेट की दुनिया में इस समय एक बड़ा साइबर खतरा सामने आया है जिसे लेकर Google ने गंभीर चेतावनी जारी की है.

इंटरनेट की दुनिया में इस समय एक बड़ा साइबर खतरा सामने आया है जिसे लेकर Google ने गंभीर चेतावनी जारी की है. यह खतरा खास तौर पर Google Chrome इस्तेमाल करने वाले यूजर्स से जुड़ा है जिसकी संख्या दुनिया भर में अरबों में है. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ नई सुरक्षा कमजोरियों का पता चला है जिनका फायदा उठाकर हैकर्स बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं.

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हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, Chrome ब्राउजर में दो खतरनाक सिक्योरिटी खामियां मिली हैं. इन कमजोरियों का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी यूजर्स की निजी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं. इसमें बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील डेटा शामिल हो सकता है.
हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, Chrome ब्राउजर में दो खतरनाक सिक्योरिटी खामियां मिली हैं. इन कमजोरियों का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी यूजर्स की निजी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं. इसमें बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील डेटा शामिल हो सकता है.
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क्योंकि Chrome दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर है, इसलिए यह खतरा भी बेहद बड़ा माना जा रहा है. अगर समय रहते इसे ठीक न किया जाए तो लाखों-करोड़ों लोग इसका शिकार बन सकते हैं.
क्योंकि Chrome दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर है, इसलिए यह खतरा भी बेहद बड़ा माना जा रहा है. अगर समय रहते इसे ठीक न किया जाए तो लाखों-करोड़ों लोग इसका शिकार बन सकते हैं.
Published at : 17 Mar 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Google Chrome Google TECH NEWS HINDI Google Zero Day

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