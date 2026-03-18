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WhatsApp ग्रुप कॉल में आया बड़ा अपडेट! अब जो बोलेगा वही दिखेगा स्क्रीन पर, जानिए तरीका
Whatsapp Group Call: मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने ग्रुप वीडियो कॉलिंग को और आसान और स्मार्ट बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिसे डोमिनेंट स्पीकर मोड कहा जा रहा है.
मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने ग्रुप वीडियो कॉलिंग को और आसान और स्मार्ट बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिसे डोमिनेंट स्पीकर मोड कहा जा रहा है. इस फीचर का मकसद यह है कि कॉल के दौरान यूजर्स का ध्यान भटकने के बजाय सीधे उस व्यक्ति पर रहे जो बात कर रहा है.
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Published at : 18 Mar 2026 12:59 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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