WhatsApp ग्रुप कॉल में आया बड़ा अपडेट! अब जो बोलेगा वही दिखेगा स्क्रीन पर, जानिए तरीका

इस नए अपडेट के बाद जैसे ही कोई सदस्य ग्रुप कॉल में बोलना शुरू करेगा, उसकी वीडियो अपने आप स्क्रीन पर सबसे ज्यादा प्रमुख रूप में दिखाई देगी. यानी अब आपको बार-बार स्क्रीन पर नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो बोलेगा, वही सबसे आगे दिखेगा. इससे बातचीत ज्यादा साफ, समझने में आसान और बिना किसी भ्रम के पूरी हो सकेगी.