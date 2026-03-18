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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp ग्रुप कॉल में आया बड़ा अपडेट! अब जो बोलेगा वही दिखेगा स्क्रीन पर, जानिए तरीका

WhatsApp ग्रुप कॉल में आया बड़ा अपडेट! अब जो बोलेगा वही दिखेगा स्क्रीन पर, जानिए तरीका

Whatsapp Group Call: मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने ग्रुप वीडियो कॉलिंग को और आसान और स्मार्ट बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिसे डोमिनेंट स्पीकर मोड कहा जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 Mar 2026 12:59 PM (IST)
Whatsapp Group Call: मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने ग्रुप वीडियो कॉलिंग को और आसान और स्मार्ट बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिसे डोमिनेंट स्पीकर मोड कहा जा रहा है.

मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने ग्रुप वीडियो कॉलिंग को और आसान और स्मार्ट बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिसे डोमिनेंट स्पीकर मोड कहा जा रहा है. इस फीचर का मकसद यह है कि कॉल के दौरान यूजर्स का ध्यान भटकने के बजाय सीधे उस व्यक्ति पर रहे जो बात कर रहा है.

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अक्सर बड़े ग्रुप कॉल में एक साथ कई लोगों की वीडियो स्क्रीन पर दिखती हैं जिससे समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन बोल रहा है. अब इस परेशानी का हल निकाल लिया गया है.
अक्सर बड़े ग्रुप कॉल में एक साथ कई लोगों की वीडियो स्क्रीन पर दिखती हैं जिससे समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन बोल रहा है. अब इस परेशानी का हल निकाल लिया गया है.
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इस नए अपडेट के बाद जैसे ही कोई सदस्य ग्रुप कॉल में बोलना शुरू करेगा, उसकी वीडियो अपने आप स्क्रीन पर सबसे ज्यादा प्रमुख रूप में दिखाई देगी. यानी अब आपको बार-बार स्क्रीन पर नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो बोलेगा, वही सबसे आगे दिखेगा. इससे बातचीत ज्यादा साफ, समझने में आसान और बिना किसी भ्रम के पूरी हो सकेगी.
इस नए अपडेट के बाद जैसे ही कोई सदस्य ग्रुप कॉल में बोलना शुरू करेगा, उसकी वीडियो अपने आप स्क्रीन पर सबसे ज्यादा प्रमुख रूप में दिखाई देगी. यानी अब आपको बार-बार स्क्रीन पर नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो बोलेगा, वही सबसे आगे दिखेगा. इससे बातचीत ज्यादा साफ, समझने में आसान और बिना किसी भ्रम के पूरी हो सकेगी.
Published at : 18 Mar 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Whatsapp Group Call Whatsapp Tips WhatsApp Update TECH NEWS HINDI

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