हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपाक और चीन की बढ़ी टेंशन! भारत का ये ड्रोन हवा और पानी दोनों के अंदर दुश्मन को करेगा तबाह, जानिए टेक्नोलॉजी

पाक और चीन की बढ़ी टेंशन! भारत का ये ड्रोन हवा और पानी दोनों के अंदर दुश्मन को करेगा तबाह, जानिए टेक्नोलॉजी

India’s Drone: भारत में एक बेहद आधुनिक ड्रोन तैयार किया गया है जिसका नाम AVATAAR रखा गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

India’s Drone: भारत में एक बेहद आधुनिक ड्रोन तैयार किया गया है जिसका नाम AVATAAR रखा गया है. यह खास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ आसमान में उड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि पानी के अंदर भी आसानी से काम कर सकता है. इस तरह की क्षमता इसे पारंपरिक ड्रोन से अलग और ज्यादा उपयोगी बनाती है.

मजबूत डिजाइन और खास सुरक्षा

इस ड्रोन को कार्बन-फाइबर स्ट्रक्चर से बनाया गया है जो हल्का होने के साथ-साथ जंग लगने से भी बचाता है. समुद्री वातावरण में जहां नमी और नमक का असर ज्यादा होता है, वहां भी यह आसानी से टिक सकता है. इसके अलावा, इसके सेंसर को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कोटिंग की गई है जिससे यह कठिन हालात में भी सही तरीके से काम करता है.

एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस

AVATAAR में ऐसी तकनीकें लगाई गई हैं जो इसे पानी के भीतर भी प्रभावी बनाती हैं. इसमें सटीक लोकेशन के लिए खास नेविगेशन सिस्टम मौजूद है वहीं कम्युनिकेशन के लिए ध्वनि आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही मल्टीबीम सोनार सिस्टम लगा है जो समुद्र की सतह के नीचे की तस्वीर को विस्तार से दिखाने में मदद करता है. अंधेरे या कम रोशनी वाले इलाकों में काम करने के लिए इसमें एलईडी लाइट्स भी दी गई हैं.

निगरानी और सुरक्षा में अहम भूमिका

इस ड्रोन का इस्तेमाल समुद्री इलाकों जैसे बंदरगाह, तटीय क्षेत्र और हार्बर में निगरानी के लिए किया जा सकता है. यह संभावित खतरों की पहचान करने के साथ-साथ खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद करता है. खास बात यह है कि यह रियल-टाइम में डेटा भेज सकता है जिससे सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत जानकारी मिलती है.

इस्तेमाल के बाद जरूरी देखभाल

पानी के अंदर मिशन पूरा करने के बाद इस ड्रोन को साफ पानी से धोना जरूरी होता है ताकि उस पर जमा नमक हटाया जा सके. इससे इसकी उम्र और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर बनी रहती हैं. भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देश भी ऐसे ड्रोन विकसित कर रहे हैं जो पानी के भीतर काम कर सकें. उदाहरण के तौर पर यूक्रेन में भी इसी तरह की तकनीक पर काम हो रहा है जिससे साफ है कि भविष्य में इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है.

यह भी पढ़ें:

Elon Musk के X पर आया YouTube वाला ये फीचर, सिर्फ इन यूजर्स को मिलेगी सुविधा, अभी जानिए सब कुछ

Published at : 20 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI AVTAAR Drone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
पाक और चीन की बढ़ी टेंशन! भारत का ये ड्रोन हवा और पानी दोनों के अंदर दुश्मन को करेगा तबाह, जानिए टेक्नोलॉजी
पाक और चीन की बढ़ी टेंशन! भारत का ये ड्रोन हवा और पानी दोनों के अंदर दुश्मन को करेगा तबाह, जानिए टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
एक ही जगह मिलेगी चैटबॉट और ब्राउजर समेत सारी सुविधा, जल्द आने वाली है सुपर ऐप
एक ही जगह मिलेगी चैटबॉट और ब्राउजर समेत सारी सुविधा, जल्द आने वाली है सुपर ऐप
टेक्नोलॉजी
ये क्या! इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा हो जाएंगे एआई बॉट, जानें कैसे बदलेगा पूरा गेम
ये क्या! इंटरनेट पर इंसानों से ज्यादा हो जाएंगे एआई बॉट, जानें कैसे बदलेगा पूरा गेम
टेक्नोलॉजी
Facebook-Instagram पर फैला है स्कैम का जाल! एक क्लिक में खाली हो सकता है अकाउंट, जानिए कैसे बचें
Facebook-Instagram पर फैला है स्कैम का जाल! एक क्लिक में खाली हो सकता है अकाउंट, जानिए कैसे बचें
Advertisement

वीडियोज

Alvida Jumma 2026:भारत में मातम, आक्रोश! खामनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय का 'ब्लैक प्रोटेस्ट'
Protest in Israel: EID से पहले अल-अक्सा मस्जिद में फूटा स्थानीयों का गुस्सा! | Donald Trump
US Israel Iran War: खाड़ी देशों में छिड़ेगी Nuclear War? WHO के बयान से हड़कंप | Middle East | Trump
US Israel Iran War: अमेरिका ने सैन्य अभियान में खर्च किए 25 बिलियन डॉलर | Donald Trump l Middle East
ईरान-इजरायल युद्ध का 21वां दिन..तबाही जबरदस्त | Iran US War | Israel attacks Iran | Khamenei | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Oil Producing Countries: सबसे ज्यादा तेल उत्पादन वाले 10 देशों की ये रही लिस्ट, टॉप पर कौन, भारत का नंबर कितना?
सबसे ज्यादा तेल उत्पादन वाले 10 देशों की ये रही लिस्ट, टॉप पर कौन, भारत का नंबर कितना?
दिल्ली NCR
दिल्ली दंगों के आरोपी शरलीज इमाम 6 साल बाद 10 दिन के लिए आए जेल से बाहर
दिल्ली दंगों के आरोपी शरलीज इमाम 6 साल बाद 10 दिन के लिए आए जेल से बाहर
इंडिया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
आईपीएल 2026
IPL में खेलने के बाद गायब हो गई ये 5 टीम, एक जीत चुकी है खिताब; अब नहीं होगी वापसी 
IPL में खेलने के बाद गायब हो गई ये 5 टीम, एक जीत चुकी है खिताब; अब नहीं होगी वापसी 
ओटीटी
Friday OTT Release: 'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड को बना देंगी धमाकेदार
'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
विश्व
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
हेल्थ
Constipation Relief Tips: क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
यूटिलिटी
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget