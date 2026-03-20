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India’s Drone: भारत में एक बेहद आधुनिक ड्रोन तैयार किया गया है जिसका नाम AVATAAR रखा गया है. यह खास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ आसमान में उड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि पानी के अंदर भी आसानी से काम कर सकता है. इस तरह की क्षमता इसे पारंपरिक ड्रोन से अलग और ज्यादा उपयोगी बनाती है.

मजबूत डिजाइन और खास सुरक्षा

इस ड्रोन को कार्बन-फाइबर स्ट्रक्चर से बनाया गया है जो हल्का होने के साथ-साथ जंग लगने से भी बचाता है. समुद्री वातावरण में जहां नमी और नमक का असर ज्यादा होता है, वहां भी यह आसानी से टिक सकता है. इसके अलावा, इसके सेंसर को सुरक्षित रखने के लिए विशेष कोटिंग की गई है जिससे यह कठिन हालात में भी सही तरीके से काम करता है.

एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस

AVATAAR में ऐसी तकनीकें लगाई गई हैं जो इसे पानी के भीतर भी प्रभावी बनाती हैं. इसमें सटीक लोकेशन के लिए खास नेविगेशन सिस्टम मौजूद है वहीं कम्युनिकेशन के लिए ध्वनि आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही मल्टीबीम सोनार सिस्टम लगा है जो समुद्र की सतह के नीचे की तस्वीर को विस्तार से दिखाने में मदद करता है. अंधेरे या कम रोशनी वाले इलाकों में काम करने के लिए इसमें एलईडी लाइट्स भी दी गई हैं.

निगरानी और सुरक्षा में अहम भूमिका

इस ड्रोन का इस्तेमाल समुद्री इलाकों जैसे बंदरगाह, तटीय क्षेत्र और हार्बर में निगरानी के लिए किया जा सकता है. यह संभावित खतरों की पहचान करने के साथ-साथ खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद करता है. खास बात यह है कि यह रियल-टाइम में डेटा भेज सकता है जिससे सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत जानकारी मिलती है.

इस्तेमाल के बाद जरूरी देखभाल

पानी के अंदर मिशन पूरा करने के बाद इस ड्रोन को साफ पानी से धोना जरूरी होता है ताकि उस पर जमा नमक हटाया जा सके. इससे इसकी उम्र और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर बनी रहती हैं. भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देश भी ऐसे ड्रोन विकसित कर रहे हैं जो पानी के भीतर काम कर सकें. उदाहरण के तौर पर यूक्रेन में भी इसी तरह की तकनीक पर काम हो रहा है जिससे साफ है कि भविष्य में इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है.

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