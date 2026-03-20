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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp चैट्स को बनाएं हैक-प्रूफ! बस ये 3 सेटिंग्स बदलते ही आपकी प्राइवेट बातें हो जाएंगी पूरी तरह सुरक्षित

WhatsApp चैट्स को बनाएं हैक-प्रूफ! बस ये 3 सेटिंग्स बदलते ही आपकी प्राइवेट बातें हो जाएंगी पूरी तरह सुरक्षित

WhatsApp Tips: आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का जरिया नहीं रह गया है बल्कि इसमें हमारी निजी बातचीत, जरूरी जानकारी और कई अहम डिटेल्स भी मौजूद रहती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Mar 2026 08:56 AM (IST)
WhatsApp Tips: आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का जरिया नहीं रह गया है बल्कि इसमें हमारी निजी बातचीत, जरूरी जानकारी और कई अहम डिटेल्स भी मौजूद रहती हैं.

आज के समय में WhatsApp सिर्फ चैटिंग का जरिया नहीं रह गया है बल्कि इसमें हमारी निजी बातचीत, जरूरी जानकारी और कई अहम डिटेल्स भी मौजूद रहती हैं. ऐसे में इन चैट्स को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है. अच्छी बात यह है कि ऐप में कई ऐसे प्राइवेसी फीचर्स दिए गए हैं जिनका सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी बातचीत को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं.

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सबसे पहले बात करें चैट लॉक फीचर की तो यह आपके निजी मैसेज को दूसरों की नजर से बचाने का आसान तरीका है. इस फीचर को चालू करने के बाद आपकी खास चैट्स लॉक हो जाती हैं और उन्हें खोलने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या पासकोड की जरूरत पड़ती है. इसका फायदा यह है कि अगर आपका फोन किसी और के हाथ में चला भी जाए तब भी आपकी निजी बातचीत सुरक्षित रहती है और कोई उसे पढ़ नहीं पाता.
सबसे पहले बात करें चैट लॉक फीचर की तो यह आपके निजी मैसेज को दूसरों की नजर से बचाने का आसान तरीका है. इस फीचर को चालू करने के बाद आपकी खास चैट्स लॉक हो जाती हैं और उन्हें खोलने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या पासकोड की जरूरत पड़ती है. इसका फायदा यह है कि अगर आपका फोन किसी और के हाथ में चला भी जाए तब भी आपकी निजी बातचीत सुरक्षित रहती है और कोई उसे पढ़ नहीं पाता.
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इसके अलावा, आप अपने मैसेज को खुद ही गायब होने वाला भी बना सकते हैं. इस सेटिंग के जरिए भेजे गए मैसेज तय समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का समय चुन सकते हैं. इससे संवेदनशील बातचीत लंबे समय तक चैट में सेव नहीं रहती और प्राइवेसी बनी रहती है.
इसके अलावा, आप अपने मैसेज को खुद ही गायब होने वाला भी बना सकते हैं. इस सेटिंग के जरिए भेजे गए मैसेज तय समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का समय चुन सकते हैं. इससे संवेदनशील बातचीत लंबे समय तक चैट में सेव नहीं रहती और प्राइवेसी बनी रहती है.
Published at : 20 Mar 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
WhatsApp Chat TECH NEWS HINDI

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