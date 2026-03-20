WhatsApp चैट्स को बनाएं हैक-प्रूफ! बस ये 3 सेटिंग्स बदलते ही आपकी प्राइवेट बातें हो जाएंगी पूरी तरह सुरक्षित

सबसे पहले बात करें चैट लॉक फीचर की तो यह आपके निजी मैसेज को दूसरों की नजर से बचाने का आसान तरीका है. इस फीचर को चालू करने के बाद आपकी खास चैट्स लॉक हो जाती हैं और उन्हें खोलने के लिए फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या पासकोड की जरूरत पड़ती है. इसका फायदा यह है कि अगर आपका फोन किसी और के हाथ में चला भी जाए तब भी आपकी निजी बातचीत सुरक्षित रहती है और कोई उसे पढ़ नहीं पाता.