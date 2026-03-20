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Facebook-Instagram: आजकल Meta के प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram और WhatsApp पर स्कैम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. हाल ही में ब्रिटेन की वित्तीय संस्था Financial Conduct Authority की जांच में यह सामने आया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में ऐसे विज्ञापन चल रहे हैं जो लोगों को गलत निवेश और जल्दी पैसा कमाने का झांसा देते हैं.

जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

एक हफ्ते की जांच के दौरान हजार से ज्यादा संदिग्ध विज्ञापन पाए गए जिनमें से कई पहले ही रिपोर्ट किए जा चुके थे. यानी कंपनी को इन फर्जी ऐड्स के बारे में जानकारी होने के बावजूद वे प्लेटफॉर्म पर चलते रहे. इनमें ऐसे वादे किए जा रहे थे जो हकीकत से कोसों दूर थे जैसे कम समय में मोटा मुनाफा या जोखिम भरे निवेश से गारंटीड कमाई.

बार-बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ सुधार

जांच एजेंसियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया. कुछ ही लोग बार-बार अलग-अलग तरीकों से ऐसे फर्जी विज्ञापन चला रहे हैं. वहीं कंपनी का दावा है कि वह धोखाधड़ी रोकने के लिए लगातार काम कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है.

स्कैम बन चुका है बड़ा खतरा

ब्रिटेन में ठगी अब सबसे आम अपराधों में शामिल हो चुकी है और इनमें से कई मामलों की शुरुआत सोशल मीडिया से होती है. यूजर्स को नकली निवेश योजनाएं, फर्जी बैंक ऑफर, अवैध जुआ और गलत दवाओं के विज्ञापनों के जरिए फंसाया जा रहा है.

कानून सख्त, लेकिन लागू होने में देरी

ब्रिटेन में Online Safety Act लागू किया गया है लेकिन इसके तहत फर्जी विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई वाला हिस्सा अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है. इसी वजह से कंपनियों पर फिलहाल ज्यादा सख्ती नहीं हो पा रही है.

एक परीक्षण में यह भी सामने आया कि एक फर्जी विज्ञापन जिसमें हर हफ्ते 10% कमाई का दावा किया गया था, आसानी से प्लेटफॉर्म पर चल गया. वहीं दूसरे देशों में सख्त नियमों के कारण ऐसे विज्ञापन तुरंत रोक दिए गए.

असली समस्या क्या है?

उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक की नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की समस्या है. अगर कंपनियां स्कैम रोकने के लिए ज्यादा संसाधन खर्च करें, तो ऐसे मामलों में कमी आ सकती है. यह पूरा मामला साफ दिखाता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर विज्ञापन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है. जब तक नियम और उनका पालन मजबूत नहीं होता तब तक यूजर्स को खुद ही सतर्क रहना होगा खासकर उन ऑफर्स से जो कम समय में ज्यादा पैसे का लालच देते हैं.

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