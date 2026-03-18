ये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम! आसमान में घुसते ही दुश्मन का खेल खत्म

एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो आसमान से आने वाले खतरों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पहचान लेता है उनका पीछा करता है और उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है. इसमें ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई तरह के खतरे शामिल होते हैं.