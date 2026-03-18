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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम! आसमान में घुसते ही दुश्मन का खेल खत्म

ये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम! आसमान में घुसते ही दुश्मन का खेल खत्म

Air Defense System: आज के दौर में जब युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है तब आसमान से होने वाले हमले सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Air Defense System: आज के दौर में जब युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है तब आसमान से होने वाले हमले सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं.

आज के दौर में जब युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है तब आसमान से होने वाले हमले सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं. हाल के संघर्षों, खासकर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि ड्रोन और मिसाइल हमलों के खिलाफ मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी होता है. आज किसी भी देश की सैन्य ताकत का अंदाजा काफी हद तक उसके एयर डिफेंस से लगाया जाता है

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एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो आसमान से आने वाले खतरों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पहचान लेता है उनका पीछा करता है और उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है. इसमें ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई तरह के खतरे शामिल होते हैं.
एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो आसमान से आने वाले खतरों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पहचान लेता है उनका पीछा करता है और उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है. इसमें ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कई तरह के खतरे शामिल होते हैं.
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आधुनिक सिस्टम कई स्तरों में काम करते हैं जहां लंबी दूरी के हथियार दूर से ही खतरे को रोक लेते हैं जबकि मध्यम और छोटी दूरी के सिस्टम पास आ चुके हमलों को निष्क्रिय करते हैं. रडार, मिसाइल इंटरसेप्टर और कमांड सेंटर मिलकर एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाते हैं.
आधुनिक सिस्टम कई स्तरों में काम करते हैं जहां लंबी दूरी के हथियार दूर से ही खतरे को रोक लेते हैं जबकि मध्यम और छोटी दूरी के सिस्टम पास आ चुके हमलों को निष्क्रिय करते हैं. रडार, मिसाइल इंटरसेप्टर और कमांड सेंटर मिलकर एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाते हैं.
Published at : 18 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Air Defense System

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