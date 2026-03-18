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ये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम! आसमान में घुसते ही दुश्मन का खेल खत्म
Air Defense System: आज के दौर में जब युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है तब आसमान से होने वाले हमले सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं.
आज के दौर में जब युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है तब आसमान से होने वाले हमले सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं. हाल के संघर्षों, खासकर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि ड्रोन और मिसाइल हमलों के खिलाफ मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी होता है. आज किसी भी देश की सैन्य ताकत का अंदाजा काफी हद तक उसके एयर डिफेंस से लगाया जाता है
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Published at : 18 Mar 2026 02:52 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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