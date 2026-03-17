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साइड से क्यों कटा हुआ होता है SIM कार्ड? जानिए क्या है इसके पीछे का राज

SIM Card: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है और मोबाइल चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिम कार्ड.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Mar 2026 09:48 AM (IST)
SIM Card: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है और मोबाइल चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिम कार्ड.

आज के समय में लगभग हर व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है और मोबाइल चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिम कार्ड. आपने देखा होगा कि सिम कार्ड का एक कोना हमेशा कटा हुआ होता है. कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है. क्या यह सिर्फ डिजाइन के लिए है या इसके पीछे कोई खास तकनीकी कारण है? दरअसल, सिम कार्ड के इस कटे हुए हिस्से के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह छिपी हुई है.

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सिम कार्ड का एक कोना काटने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इसे फोन में सही दिशा में लगाया जा सके. अगर सिम कार्ड चारों तरफ से बराबर होता तो लोग इसे उल्टी या गलत दिशा में भी लगाने की कोशिश कर सकते थे. इससे फोन में नेटवर्क काम नहीं करता और कई बार सिम स्लॉट को भी नुकसान पहुंच सकता था.
सिम कार्ड का एक कोना काटने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इसे फोन में सही दिशा में लगाया जा सके. अगर सिम कार्ड चारों तरफ से बराबर होता तो लोग इसे उल्टी या गलत दिशा में भी लगाने की कोशिश कर सकते थे. इससे फोन में नेटवर्क काम नहीं करता और कई बार सिम स्लॉट को भी नुकसान पहुंच सकता था.
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कटे हुए कोने की वजह से यूजर आसानी से समझ जाता है कि सिम कार्ड किस दिशा में लगाना है. इससे सिम कार्ड सही तरीके से स्लॉट में फिट हो जाता है और गलती की संभावना कम हो जाती है.
कटे हुए कोने की वजह से यूजर आसानी से समझ जाता है कि सिम कार्ड किस दिशा में लगाना है. इससे सिम कार्ड सही तरीके से स्लॉट में फिट हो जाता है और गलती की संभावना कम हो जाती है.
Published at : 17 Mar 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
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