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साइड से क्यों कटा हुआ होता है SIM कार्ड? जानिए क्या है इसके पीछे का राज
SIM Card: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है और मोबाइल चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिम कार्ड.
आज के समय में लगभग हर व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है और मोबाइल चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिम कार्ड. आपने देखा होगा कि सिम कार्ड का एक कोना हमेशा कटा हुआ होता है. कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है. क्या यह सिर्फ डिजाइन के लिए है या इसके पीछे कोई खास तकनीकी कारण है? दरअसल, सिम कार्ड के इस कटे हुए हिस्से के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह छिपी हुई है.
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Published at : 17 Mar 2026 09:48 AM (IST)
Tags :SIM TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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