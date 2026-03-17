साइड से क्यों कटा हुआ होता है SIM कार्ड? जानिए क्या है इसके पीछे का राज

सिम कार्ड का एक कोना काटने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इसे फोन में सही दिशा में लगाया जा सके. अगर सिम कार्ड चारों तरफ से बराबर होता तो लोग इसे उल्टी या गलत दिशा में भी लगाने की कोशिश कर सकते थे. इससे फोन में नेटवर्क काम नहीं करता और कई बार सिम स्लॉट को भी नुकसान पहुंच सकता था.