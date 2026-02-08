लैपटॉप स्लीप मोड में भी बिजली खाता है? जानिए बैटरी और डिवाइस के लिए कितनी सेफ है ये आदत!

आमतौर पर स्लीप मोड में लैपटॉप सिर्फ 0.5 से 2 वॉट तक बिजली खर्च करता है. तुलना करें तो सामान्य इस्तेमाल के दौरान यही लैपटॉप 20 से 60 वॉट तक पावर ले सकता है जो काम और हार्डवेयर पर निर्भर करता है. पूरी रात स्लीप मोड में रहने पर बिजली की खपत इतनी कम होती है कि बिजली बिल पर इसका असर लगभग नजर ही नहीं आता.