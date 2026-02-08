हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीलैपटॉप स्लीप मोड में भी बिजली खाता है? जानिए बैटरी और डिवाइस के लिए कितनी सेफ है ये आदत!

लैपटॉप स्लीप मोड में भी बिजली खाता है? जानिए बैटरी और डिवाइस के लिए कितनी सेफ है ये आदत!

Laptop Sleep Mode: आजकल ज्यादातर लोग लैपटॉप को बंद करने की बजाय स्लीप मोड में डालना पसंद करते हैं. वजह साफ है काम वहीं से तुरंत शुरू हो जाता है, जहां छोड़ा था.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Laptop Sleep Mode: आजकल ज्यादातर लोग लैपटॉप को बंद करने की बजाय स्लीप मोड में डालना पसंद करते हैं. वजह साफ है काम वहीं से तुरंत शुरू हो जाता है, जहां छोड़ा था.

आजकल ज्यादातर लोग लैपटॉप को बंद करने की बजाय स्लीप मोड में डालना पसंद करते हैं. वजह साफ है काम वहीं से तुरंत शुरू हो जाता है, जहां छोड़ा था. लेकिन मन में सवाल जरूर आता है कि स्लीप मोड में लैपटॉप कितनी बिजली लेता है और क्या यह बैटरी या डिवाइस की सेहत के लिए सही है.

1/6
जब आप लैपटॉप को स्लीप मोड में डालते हैं तो उसकी ज्यादातर गतिविधियां रुक जाती हैं. स्क्रीन बंद हो जाती है, प्रोसेसर एक्टिव काम नहीं करता और हार्ड डिस्क या SSD भी निष्क्रिय स्थिति में चली जाती है. हालांकि, सिस्टम की मेमोरी को चालू रखने के लिए थोड़ी-सी बिजली लगातार मिलती रहती है ताकि लैपटॉप दोबारा खोलते ही आपका काम तुरंत सामने आ जाए.
जब आप लैपटॉप को स्लीप मोड में डालते हैं तो उसकी ज्यादातर गतिविधियां रुक जाती हैं. स्क्रीन बंद हो जाती है, प्रोसेसर एक्टिव काम नहीं करता और हार्ड डिस्क या SSD भी निष्क्रिय स्थिति में चली जाती है. हालांकि, सिस्टम की मेमोरी को चालू रखने के लिए थोड़ी-सी बिजली लगातार मिलती रहती है ताकि लैपटॉप दोबारा खोलते ही आपका काम तुरंत सामने आ जाए.
2/6
आमतौर पर स्लीप मोड में लैपटॉप सिर्फ 0.5 से 2 वॉट तक बिजली खर्च करता है. तुलना करें तो सामान्य इस्तेमाल के दौरान यही लैपटॉप 20 से 60 वॉट तक पावर ले सकता है जो काम और हार्डवेयर पर निर्भर करता है. पूरी रात स्लीप मोड में रहने पर बिजली की खपत इतनी कम होती है कि बिजली बिल पर इसका असर लगभग नजर ही नहीं आता.
आमतौर पर स्लीप मोड में लैपटॉप सिर्फ 0.5 से 2 वॉट तक बिजली खर्च करता है. तुलना करें तो सामान्य इस्तेमाल के दौरान यही लैपटॉप 20 से 60 वॉट तक पावर ले सकता है जो काम और हार्डवेयर पर निर्भर करता है. पूरी रात स्लीप मोड में रहने पर बिजली की खपत इतनी कम होती है कि बिजली बिल पर इसका असर लगभग नजर ही नहीं आता.
Published at : 08 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Laptop TECH NEWS HINDI Laptop Sleep Mode

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
UP News: Bareli में बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों का हंगामा ! | Boldozer Action | UP | Bareli
Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
दिल्ली: निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादनशीं सैयद मोहम्मद निजामी का निधन, गीजर ब्लास्ट से गई जान
ट्रेंडिंग
ग्राहक ने दी TIP और स्टाफ करने लगा डांस, बेंगलुरु के कैफे का मजेदार वीडियो बना इंटरनेट सेंसेशन
ग्राहक ने दी TIP और स्टाफ करने लगा डांस, बेंगलुरु के कैफे का मजेदार वीडियो बना इंटरनेट सेंसेशन
शिक्षा
इग्नू ने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग का नया कोर्स, 12वीं पास छात्र घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई
इग्नू ने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग का नया कोर्स, 12वीं पास छात्र घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget