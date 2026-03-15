Meta का बड़ा एक्शन! Instagram-Facebook के लाखों अकाउंट बैन, 21 लोग पहुंचे जेल, जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल पिछले कुछ समय से ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही थी. इसी को देखते हुए कई देशों की एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया. लगभग एक सप्ताह तक चले इस संयुक्त ऑपरेशन के बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों संदिग्ध अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. इस कार्रवाई में Meta के साथ थाईलैंड की साइबर अपराध से निपटने वाली एजेंसी Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center, अमेरिका की जांच एजेंसी Federal Bureau of Investigation और United States Department of Justice समेत कई अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मिलकर काम किया.