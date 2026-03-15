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Meta का बड़ा एक्शन! Instagram-Facebook के लाखों अकाउंट बैन, 21 लोग पहुंचे जेल, जानिए क्या है पूरा मामला
Instagram-Facebook Account: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. Meta ने अपने प्लेटफॉर्म पर चल रहे बड़े ऑनलाइन स्कैम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए डेढ़ लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है. यह कार्रवाई खासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया से संचालित हो रहे ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए की गई है. कंपनी का कहना है कि यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह लगातार ऐसे फर्जी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान करीब 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
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Published at : 15 Mar 2026 03:55 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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