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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीMeta का बड़ा एक्शन! Instagram-Facebook के लाखों अकाउंट बैन, 21 लोग पहुंचे जेल, जानिए क्या है पूरा मामला

Meta का बड़ा एक्शन! Instagram-Facebook के लाखों अकाउंट बैन, 21 लोग पहुंचे जेल, जानिए क्या है पूरा मामला

Instagram-Facebook Account: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Mar 2026 03:55 PM (IST)
Instagram-Facebook Account: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. Meta ने अपने प्लेटफॉर्म पर चल रहे बड़े ऑनलाइन स्कैम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए डेढ़ लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है. यह कार्रवाई खासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया से संचालित हो रहे ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए की गई है. कंपनी का कहना है कि यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह लगातार ऐसे फर्जी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान करीब 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

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दरअसल पिछले कुछ समय से ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही थी. इसी को देखते हुए कई देशों की एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया. लगभग एक सप्ताह तक चले इस संयुक्त ऑपरेशन के बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों संदिग्ध अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. इस कार्रवाई में Meta के साथ थाईलैंड की साइबर अपराध से निपटने वाली एजेंसी Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center, अमेरिका की जांच एजेंसी Federal Bureau of Investigation और United States Department of Justice समेत कई अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मिलकर काम किया.
दरअसल पिछले कुछ समय से ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही थी. इसी को देखते हुए कई देशों की एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया. लगभग एक सप्ताह तक चले इस संयुक्त ऑपरेशन के बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों संदिग्ध अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. इस कार्रवाई में Meta के साथ थाईलैंड की साइबर अपराध से निपटने वाली एजेंसी Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center, अमेरिका की जांच एजेंसी Federal Bureau of Investigation और United States Department of Justice समेत कई अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मिलकर काम किया.
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कंपनी के अनुसार साइबर अपराध केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि लोगों के मानसिक जीवन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसे को भी प्रभावित करते हैं. ठगी करने वाले ये गिरोह बेहद संगठित तरीके से काम करते हैं और ऐसी रणनीति अपनाते हैं जिससे आम लोगों को उनकी गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.
कंपनी के अनुसार साइबर अपराध केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि लोगों के मानसिक जीवन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसे को भी प्रभावित करते हैं. ठगी करने वाले ये गिरोह बेहद संगठित तरीके से काम करते हैं और ऐसी रणनीति अपनाते हैं जिससे आम लोगों को उनकी गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.
Published at : 15 Mar 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Meta TECH NEWS HINDI Instagram-Facebook

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