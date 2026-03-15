25 हजार सस्ता हुआ Samsung Galaxy S25 Ultra! जानिए अब कितनी रह गई कीमत और कहां मिल रहा ये धांसू ऑफर

फीचर्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन कई दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ आता है. फोन में कंपनी की नई स्मार्ट टेक्नोलॉजी Galaxy AI का सपोर्ट मिलता है और यह Android 15 आधारित One UI 7 पर काम करता है. कैमरा सेटअप इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. फोन के पीछे क्वाड कैमरा सिस्टम दिया गया है जिसमें 200 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा शामिल है. इसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.