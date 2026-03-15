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25 हजार सस्ता हुआ Samsung Galaxy S25 Ultra! जानिए अब कितनी रह गई कीमत और कहां मिल रहा ये धांसू ऑफर
Samsung Galaxy S25 Ultra: Samsung के पिछले साल लॉन्च हुए प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.
Samsung के पिछले साल लॉन्च हुए प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कंपनी के नए फ्लैगशिप मॉडल Samsung Galaxy S26 Ultra के बाजार में आने के बाद पुराने मॉडल की कीमत में अच्छी-खासी कटौती कर दी गई है. इसी वजह से अब Galaxy S25 Ultra पहले के मुकाबले काफी कम दाम में खरीदा जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत में लगभग 25,000 रुपये तक की कमी आई है जिससे यह हाई-एंड फीचर्स वाला फोन अब थोड़ा ज्यादा किफायती हो गया है.
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Published at : 15 Mar 2026 03:14 PM (IST)
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