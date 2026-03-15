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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी25 हजार सस्ता हुआ Samsung Galaxy S25 Ultra! जानिए अब कितनी रह गई कीमत और कहां मिल रहा ये धांसू ऑफर

25 हजार सस्ता हुआ Samsung Galaxy S25 Ultra! जानिए अब कितनी रह गई कीमत और कहां मिल रहा ये धांसू ऑफर

Samsung Galaxy S25 Ultra: Samsung के पिछले साल लॉन्च हुए प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Mar 2026 03:14 PM (IST)
Samsung Galaxy S25 Ultra: Samsung के पिछले साल लॉन्च हुए प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

Samsung के पिछले साल लॉन्च हुए प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कंपनी के नए फ्लैगशिप मॉडल Samsung Galaxy S26 Ultra के बाजार में आने के बाद पुराने मॉडल की कीमत में अच्छी-खासी कटौती कर दी गई है. इसी वजह से अब Galaxy S25 Ultra पहले के मुकाबले काफी कम दाम में खरीदा जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत में लगभग 25,000 रुपये तक की कमी आई है जिससे यह हाई-एंड फीचर्स वाला फोन अब थोड़ा ज्यादा किफायती हो गया है.

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लॉन्च के समय इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत करीब 1,29,999 रुपये रखी गई थी. लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Flipkart पर इस डिवाइस पर बड़ी छूट मिल रही है. वेबसाइट पर फोन की कीमत में करीब 20,100 रुपये की सीधी कटौती की गई है जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत लगभग 1,09,899 रुपये रह गई है. इसके अलावा बैंक ऑफर के तहत करीब 4,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. ऐसे में कुल मिलाकर यह फोन करीब 1,05,899 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है.
लॉन्च के समय इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत करीब 1,29,999 रुपये रखी गई थी. लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Flipkart पर इस डिवाइस पर बड़ी छूट मिल रही है. वेबसाइट पर फोन की कीमत में करीब 20,100 रुपये की सीधी कटौती की गई है जिसके बाद इसकी शुरुआती कीमत लगभग 1,09,899 रुपये रह गई है. इसके अलावा बैंक ऑफर के तहत करीब 4,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. ऐसे में कुल मिलाकर यह फोन करीब 1,05,899 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है.
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फीचर्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन कई दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ आता है. फोन में कंपनी की नई स्मार्ट टेक्नोलॉजी Galaxy AI का सपोर्ट मिलता है और यह Android 15 आधारित One UI 7 पर काम करता है. कैमरा सेटअप इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. फोन के पीछे क्वाड कैमरा सिस्टम दिया गया है जिसमें 200 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा शामिल है. इसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.
फीचर्स की बात करें तो यह स्मार्टफोन कई दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ आता है. फोन में कंपनी की नई स्मार्ट टेक्नोलॉजी Galaxy AI का सपोर्ट मिलता है और यह Android 15 आधारित One UI 7 पर काम करता है. कैमरा सेटअप इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. फोन के पीछे क्वाड कैमरा सिस्टम दिया गया है जिसमें 200 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा शामिल है. इसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.
Published at : 15 Mar 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
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