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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYouTube पर कब दिया जाता है सिल्वर बटन? जानें 10 हजार व्यूज पर कितना पैसा मिलता है

YouTube पर कब दिया जाता है सिल्वर बटन? जानें 10 हजार व्यूज पर कितना पैसा मिलता है

YouTube Silver Button: आज के समय में YouTube केवल मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि लाखों लोगों के लिए कमाई का जरिया भी बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Mar 2026 02:48 PM (IST)
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YouTube Silver Button: आज के समय में YouTube केवल मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि लाखों लोगों के लिए कमाई का जरिया भी बन चुका है. कई लोग अपना चैनल शुरू करके वीडियो अपलोड करते हैं और धीरे-धीरे फॉलोअर्स बढ़ाकर अच्छी इनकम भी हासिल करते हैं. इसी के साथ YouTube क्रिएटर्स को उनके सब्सक्राइबर माइलस्टोन के आधार पर खास अवॉर्ड भी देता है, जिन्हें क्रिएटर अवॉर्ड कहा जाता है.

कब मिलता है सिल्वर प्ले बटन

YouTube पर सिल्वर बटन पाने का सपना लगभग हर नए क्रिएटर का होता है. यह अवॉर्ड तब दिया जाता है जब किसी चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है. इसे आधिकारिक तौर पर YouTube Silver Play Button कहा जाता है.

जब कोई चैनल इस माइलस्टोन को पूरा करता है तो YouTube उस चैनल की समीक्षा करता है. अगर चैनल प्लेटफॉर्म की सभी नीतियों और गाइडलाइंस का पालन करता है तब क्रिएटर को यह सिल्वर बटन भेजा जाता है. यह अवॉर्ड क्रिएटर के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि उनके कंटेंट को बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं.

YouTube से कमाई कैसे होती है

YouTube पर पैसा कमाने के लिए सबसे पहले चैनल को YouTube Partner Program में शामिल होना पड़ता है. इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं जैसे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे का वॉच टाइम या फिर शॉर्ट्स पर 10 मिलियन व्यूज. जब चैनल इस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तब वीडियो पर आने वाले विज्ञापनों से कमाई शुरू होती है. इसके अलावा स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील और सुपर चैट जैसे फीचर्स से भी क्रिएटर्स पैसे कमा सकते हैं.

10 हजार व्यूज पर कितनी हो सकती है कमाई

YouTube पर कमाई हर चैनल के लिए अलग-अलग होती है क्योंकि यह कई चीजों पर निर्भर करती है जैसे वीडियो का विषय, दर्शकों का देश और विज्ञापनों की कीमत. आम तौर पर भारतीय क्रिएटर्स को 10 हजार व्यूज पर लगभग 200 से 1000 रुपये तक की कमाई हो सकती है. हालांकि यह आंकड़ा तय नहीं होता. अगर वीडियो ऐसे विषय पर है जिस पर विज्ञापन ज्यादा महंगे होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी या फाइनेंस तो कमाई इससे ज्यादा भी हो सकती है.

लगातार मेहनत से मिलती है सफलता

YouTube पर सफल होने के लिए धैर्य और नियमित मेहनत बेहद जरूरी होती है. शुरुआत में व्यूज और सब्सक्राइबर धीरे-धीरे बढ़ते हैं लेकिन अगर कंटेंट अच्छा और उपयोगी हो तो चैनल तेजी से आगे बढ़ सकता है. इसलिए अगर आप भी YouTube चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ऐसा कंटेंट बनाइए जो लोगों के लिए दिलचस्प और मददगार हो. सही रणनीति और निरंतर मेहनत के साथ न केवल अच्छी कमाई की जा सकती है बल्कि एक दिन सिल्वर प्ले बटन हासिल करने का सपना भी पूरा हो सकता है

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Published at : 16 Mar 2026 02:48 PM (IST)
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