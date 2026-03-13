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मुसीबत में आपकी जान बचा सकता है फोन का ये छुपा हुआ फीचर! 90% लोगों को नहीं पता
Smartphone Hidden Feature: आज के दौर में स्मार्टफोन केवल कॉल करने या इंटरनेट चलाने का साधन भर नहीं रह गया है.
आज के दौर में स्मार्टफोन केवल कॉल करने या इंटरनेट चलाने का साधन भर नहीं रह गया है. यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और कई मामलों में हमारी सुरक्षा में भी मदद करता है. बहुत से स्मार्टफोन में एक खास सुविधा दी जाती है जिसे Emergency Contact कहा जाता है. यह फीचर ऐसी स्थिति में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है जब आप किसी परेशानी में हों और खुद किसी को फोन करने की हालत में न हों. कई बार सड़क हादसा, अचानक तबीयत खराब होना या बेहोशी जैसी स्थिति में यही छोटी सी सेटिंग समय पर मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती है.
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Published at : 13 Mar 2026 10:41 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion