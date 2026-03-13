मुसीबत में आपकी जान बचा सकता है फोन का ये छुपा हुआ फीचर! 90% लोगों को नहीं पता

Emergency Contact स्मार्टफोन की एक सुरक्षा सुविधा है जिसे फोन की सेटिंग में जाकर आसानी से एक्टिव किया जा सकता है. इस फीचर में आप अपने परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद दोस्तों के दो-तीन फोन नंबर सेव कर सकते हैं. जब यह विकल्प चालू होता है तब फोन लॉक होने के बावजूद भी इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखाई देता है.