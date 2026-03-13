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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीमुसीबत में आपकी जान बचा सकता है फोन का ये छुपा हुआ फीचर! 90% लोगों को नहीं पता

मुसीबत में आपकी जान बचा सकता है फोन का ये छुपा हुआ फीचर! 90% लोगों को नहीं पता

Smartphone Hidden Feature: आज के दौर में स्मार्टफोन केवल कॉल करने या इंटरनेट चलाने का साधन भर नहीं रह गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 13 Mar 2026 10:41 AM (IST)
Smartphone Hidden Feature: आज के दौर में स्मार्टफोन केवल कॉल करने या इंटरनेट चलाने का साधन भर नहीं रह गया है.

आज के दौर में स्मार्टफोन केवल कॉल करने या इंटरनेट चलाने का साधन भर नहीं रह गया है. यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और कई मामलों में हमारी सुरक्षा में भी मदद करता है. बहुत से स्मार्टफोन में एक खास सुविधा दी जाती है जिसे Emergency Contact कहा जाता है. यह फीचर ऐसी स्थिति में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है जब आप किसी परेशानी में हों और खुद किसी को फोन करने की हालत में न हों. कई बार सड़क हादसा, अचानक तबीयत खराब होना या बेहोशी जैसी स्थिति में यही छोटी सी सेटिंग समय पर मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

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Emergency Contact स्मार्टफोन की एक सुरक्षा सुविधा है जिसे फोन की सेटिंग में जाकर आसानी से एक्टिव किया जा सकता है. इस फीचर में आप अपने परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद दोस्तों के दो-तीन फोन नंबर सेव कर सकते हैं. जब यह विकल्प चालू होता है तब फोन लॉक होने के बावजूद भी इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखाई देता है.
Emergency Contact स्मार्टफोन की एक सुरक्षा सुविधा है जिसे फोन की सेटिंग में जाकर आसानी से एक्टिव किया जा सकता है. इस फीचर में आप अपने परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद दोस्तों के दो-तीन फोन नंबर सेव कर सकते हैं. जब यह विकल्प चालू होता है तब फोन लॉक होने के बावजूद भी इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखाई देता है.
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अगर किसी वजह से आप खुद फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हों तो आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति आपके फोन से सीधे उन इमरजेंसी नंबरों पर कॉल करके आपके परिजनों को सूचना दे सकता है. ऐसे समय में यह सुविधा काफी मददगार साबित होती है क्योंकि लॉक फोन होने के बावजूद जरूरी लोगों तक खबर पहुंच जाती है.
अगर किसी वजह से आप खुद फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हों तो आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति आपके फोन से सीधे उन इमरजेंसी नंबरों पर कॉल करके आपके परिजनों को सूचना दे सकता है. ऐसे समय में यह सुविधा काफी मददगार साबित होती है क्योंकि लॉक फोन होने के बावजूद जरूरी लोगों तक खबर पहुंच जाती है.
Published at : 13 Mar 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Smartphone Emergency Feature

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