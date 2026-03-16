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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की पहली लिस्ट, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को इस सीट से उतारा

केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की पहली लिस्ट, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को इस सीट से उतारा

Kerala BJP Candidates List 2026 Polls: केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली सूची में कुल 47 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Mar 2026 05:33 PM (IST)
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केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट (Kerala BJP Candidates List 2026 ) जारी कर दी है. पहली सूची में कुल 47 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है. नेमोम से पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे. वहीं कझाक्कुट्टम से पूर्व विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन को उतारा गया है.

बीजेपी ने मलयालम की जानी-मानी लेखिका आर श्रीलेखा को वट्टियूरकावु से प्रत्याशी बनाया है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मंजेश्वर से और पी के कृष्णदास को काट्टाकाड़ा से टिकट दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन कझाकुट्टम विधानसभा क्षेत्र से, जबकि पी सी जॉर्ज पूंजर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाये गये हैं.

कन्नूर से सी रघुनाथ, उडमा से मनुलाल मेलोथ, नंदापुरम से विपिन चंद्रन, पेरंबरा से एम मोहनन मास्टर को उम्मीदवार बनाया है. इसके अलावा पलक्कड़ से शोभा सुरेंद्रन, अझिकोड से केके विनोद कुमार, कन्नूर से सी रघुनाथ, मनंतवाडी़ से पी श्याम राज, सुल्तानबथेरी से कविता ए. एस, वडकारा से एडवोकेट के दिलीप, कुट्टियाडी से रामदास मनलेरी, नाडापुरम से सीपी विपिन चंद्रन, कोइलांडी से सीआर प्रफुल कृष्णन को टिकट दिया गया है.

इसके अलावा बालुसेरी से सीपी सतीशन, एलाथुर से टी देवदास, कोझिकोड उत्तर से नव्या हरिदास, कोझिकोड दक्षिण से टी रनीश, बेपोर से केपी प्रकाश बाबू, कुन्नमंगलम से वीके संजीवन, शोरानूर शंकु टी दास, ओट्टापलम से मेजर रवि, मालमपुजा से सी कृष्णकुमार, चेलक्कारा से के बालाकृष्णन, त्रिशूर पद्माजा वेणुगोपाल, इरिंजलाकुडा से संतोष चेराक्कुलम, देवीकुलम एस राजेंद्रन, पाला से सीन जॉर्ज, वैकोम से के अजित, कांजीरापल्ली से जॉर्ज कुरियन, पूंजूर से पीसी जॉर्ज को टिकट दिया गया है.

अम्बलपुझा से अरुण अनिरुद्धन, हरिपद से संदीप वाचस्पति, चेंगन्नूर से एमवी गोपकुमार, तिरुवल्ला से अनूप एंटनी जोसेफ, कुन्नथुर से राजी प्रसाद, कोट्टाराक्कारा से आर रश्मि, चथन्नूर से बी.बी गोपाकुमार, अट्टिंगल से पी सुधीर, कजहाकुट्टम से वी मुरलीधरन, परसाला से गिरीश नेय्यर, कट्टाकडा से पीके हरिदास को टिकट मिला है.

केरल में कब होगा चुनाव?

केरल में एक चरण में वोट डाले जाएंगे. 16 मार्च को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा. उम्मीदवार 23 मार्च 2026 तक नामांकन कर सकते हैं. 24 मार्च को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी. 26 मार्च तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं. 9 अप्रैल को केरल में मतदान होगा. वहीं, 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

केरल 2021 के क्या थे परिणाम?

साल 2021 में भी केरल में एक चरण में वोटिंग हुई थी. 140 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में लेफ्ट ने 99 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी. वहीं, कांग्रेस के खाते में 40 सीटें गई थीं. बीजेपी केरल में केवल एक सीट पर जीत हासिल कर पाई थी. सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) का नेतृत्व CPI(M) करती है  जबकि विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF), जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है. यह देश का इकलौता राज्य है, जहां लेफ्ट सत्ता पर काबिज है.

Published at : 16 Mar 2026 04:33 PM (IST)
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