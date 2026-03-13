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अब WhatsApp पर गायब हो सकते हैं आप! ऑनलाइन रहते हुए भी दिखेंगे Offline, कॉल-मैसेज करने वाले को नहीं चलेगा पता
Whatsapp Smart Trick: आज के समय में WhatsApp हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.
आज के समय में WhatsApp हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट चालू रखना जरूरी होता है लेकिन हम WhatsApp पर आने वाले मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देना चाहते. काम के दौरान या व्यस्तता की वजह से लोग चाहते हैं कि वे ऑनलाइन रहें लेकिन दूसरों को ऐसा लगे कि वे WhatsApp पर उपलब्ध नहीं हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Tags :WhatsApp TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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