हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब WhatsApp पर गायब हो सकते हैं आप! ऑनलाइन रहते हुए भी दिखेंगे Offline, कॉल-मैसेज करने वाले को नहीं चलेगा पता

अब WhatsApp पर गायब हो सकते हैं आप! ऑनलाइन रहते हुए भी दिखेंगे Offline, कॉल-मैसेज करने वाले को नहीं चलेगा पता

Whatsapp Smart Trick: आज के समय में WhatsApp हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 13 Mar 2026 01:36 PM (IST)
Whatsapp Smart Trick: आज के समय में WhatsApp हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

आज के समय में WhatsApp हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट चालू रखना जरूरी होता है लेकिन हम WhatsApp पर आने वाले मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देना चाहते. काम के दौरान या व्यस्तता की वजह से लोग चाहते हैं कि वे ऑनलाइन रहें लेकिन दूसरों को ऐसा लगे कि वे WhatsApp पर उपलब्ध नहीं हैं.

1/6
दरअसल WhatsApp में एक ऐसी सेटिंग मौजूद है जिसकी मदद से आप इंटरनेट चालू रखते हुए भी खुद को ऑफलाइन दिखा सकते हैं. इस स्थिति में अगर कोई आपको मैसेज भेजेगा तो उसे केवल एक टिक दिखाई देगा. आमतौर पर एक टिक का मतलब यही माना जाता है कि मैसेज अभी सामने वाले के फोन तक नहीं पहुंचा है. इसी तरह यदि कोई आपको कॉल करेगा तो कॉल स्क्रीन पर रिंगिंग की जगह सिर्फ Calling लिखा हुआ दिखाई देगा जिससे कॉल करने वाला यही समझेगा कि आपका फोन नेटवर्क से जुड़ा नहीं है या आप ऑफलाइन हैं.
दरअसल WhatsApp में एक ऐसी सेटिंग मौजूद है जिसकी मदद से आप इंटरनेट चालू रखते हुए भी खुद को ऑफलाइन दिखा सकते हैं. इस स्थिति में अगर कोई आपको मैसेज भेजेगा तो उसे केवल एक टिक दिखाई देगा. आमतौर पर एक टिक का मतलब यही माना जाता है कि मैसेज अभी सामने वाले के फोन तक नहीं पहुंचा है. इसी तरह यदि कोई आपको कॉल करेगा तो कॉल स्क्रीन पर रिंगिंग की जगह सिर्फ Calling लिखा हुआ दिखाई देगा जिससे कॉल करने वाला यही समझेगा कि आपका फोन नेटवर्क से जुड़ा नहीं है या आप ऑफलाइन हैं.
2/6
यह तरीका उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है जो किसी कारण से तुरंत जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन इंटरनेट भी बंद नहीं कर सकते. इस ट्रिक की मदद से आप सामान्य रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल करते रह सकते हैं जबकि WhatsApp पर भेजे गए मैसेज डिलीवर नहीं होंगे.
यह तरीका उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है जो किसी कारण से तुरंत जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन इंटरनेट भी बंद नहीं कर सकते. इस ट्रिक की मदद से आप सामान्य रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल करते रह सकते हैं जबकि WhatsApp पर भेजे गए मैसेज डिलीवर नहीं होंगे.
Published at : 13 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फोन की बैटरी में ये वार्निंग संकेत दिखें तो हो जाएं सावधान, आग लगने से लेकर ब्लास्ट तक का है खतरा
फोन की बैटरी में ये वार्निंग संकेत दिखें तो हो जाएं सावधान, आग लगने से लेकर ब्लास्ट तक का है खतरा
टेक्नोलॉजी
गैस की किल्लत के बाग इंटरनेट भी हो सकता है बंद! LPG संकट पर टेलीकॉम कंपनियों की चेतावनी, मोबाइल नेटवर्क भी पड़ सकता है ठप
गैस की किल्लत के बाग इंटरनेट भी हो सकता है बंद! LPG संकट पर टेलीकॉम कंपनियों की चेतावनी, मोबाइल नेटवर्क भी पड़ सकता है ठप
टेक्नोलॉजी
Google Maps में आया Ask Maps का फीचर, एआई से आसान हो जाएंगे कई मुश्किल काम, जानें डिटेल
Google Maps में आया Ask Maps का फीचर, एआई से आसान हो जाएंगे कई मुश्किल काम, जानें डिटेल
टेक्नोलॉजी
सैमसंग के इस धाकड़ फोन पर आ गई 32,000 रुपये से ज्यादा की छूट, यहां मिल रहा है छप्परफाड़ डिस्काउंट
सैमसंग के इस धाकड़ फोन पर आ गई 32,000 रुपये से ज्यादा की छूट, यहां मिल रहा है छप्परफाड़ डिस्काउंट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump | Breaking
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Attack Iran: जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया के लिए खोला तेल का बड़ा 'खजाना', 400 मिलियन बैरल ऑयल अब...
जंग के बीच ट्रंप ने दुनिया के लिए खोला तेल का बड़ा 'खजाना', 400 मिलियन बैरल ऑयल अब...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis: 'सरकार मानने को तैयार नहीं कि लोगों को दिक्कत है', LPG संकट पर डिंपल यादव ने साधा निशाना
'सरकार मानने को तैयार नहीं कि लोगों को दिक्कत है', LPG संकट पर डिंपल यादव ने साधा निशाना
विश्व
US-Iran War: ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'सिर तन से जुदा करने की मिल रही धमकी', मोनालिसा के डायरेक्टर का खुलासा, उठाए सवाल- वायरल गर्ल को केरल में ही क्यों हुआ प्यार?
'सिर तन से जुदा करने की मिल रही धमकी', मोनालिसा के डायरेक्टर का खुलासा
विश्व
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
शिक्षा
सोशल मीडिया और फिल्मों में नहीं होगा यूनिफॉर्म और लोगो का गलत इस्तेमाल, KVS ने दी चेतावनी
सोशल मीडिया और फिल्मों में नहीं होगा यूनिफॉर्म और लोगो का गलत इस्तेमाल, KVS ने दी चेतावनी
ट्रेंडिंग
ट्रेन में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मिडिल बर्थ कब्जा कर दिखाई गुंडागर्दी; वीडियो वायरल
ट्रेन में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मिडिल बर्थ कब्जा कर दिखाई गुंडागर्दी; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget