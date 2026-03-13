अब WhatsApp पर गायब हो सकते हैं आप! ऑनलाइन रहते हुए भी दिखेंगे Offline, कॉल-मैसेज करने वाले को नहीं चलेगा पता

दरअसल WhatsApp में एक ऐसी सेटिंग मौजूद है जिसकी मदद से आप इंटरनेट चालू रखते हुए भी खुद को ऑफलाइन दिखा सकते हैं. इस स्थिति में अगर कोई आपको मैसेज भेजेगा तो उसे केवल एक टिक दिखाई देगा. आमतौर पर एक टिक का मतलब यही माना जाता है कि मैसेज अभी सामने वाले के फोन तक नहीं पहुंचा है. इसी तरह यदि कोई आपको कॉल करेगा तो कॉल स्क्रीन पर रिंगिंग की जगह सिर्फ Calling लिखा हुआ दिखाई देगा जिससे कॉल करने वाला यही समझेगा कि आपका फोन नेटवर्क से जुड़ा नहीं है या आप ऑफलाइन हैं.