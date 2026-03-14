Apple का सबसे स्लिम iPhone मिल रहा सस्ते में! यहां से खरीदेंगे तो होगा 30 हजार से भी ज्यादा का फायदा

अभी इस iPhone का 256GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर लगभग 93,499 रुपये में उपलब्ध है. इसके साथ मिलने वाले कूपन ऑफर से करीब 4,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल जाती है. इसके अलावा अगर ग्राहक HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है जिसकी अधिकतम सीमा करीब 1,000 रुपये है.