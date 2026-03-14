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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीApple का सबसे स्लिम iPhone मिल रहा सस्ते में! यहां से खरीदेंगे तो होगा 30 हजार से भी ज्यादा का फायदा

Apple का सबसे स्लिम iPhone मिल रहा सस्ते में! यहां से खरीदेंगे तो होगा 30 हजार से भी ज्यादा का फायदा

Apple iPhone Air: अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Mar 2026 10:50 AM (IST)
Apple iPhone Air: अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. पिछले साल लॉन्च हुआ Apple का बेहद पतला स्मार्टफोन iPhone Air अब पहले के मुकाबले काफी कम कीमत पर मिल रहा है. लॉन्च के समय यह फोन काफी महंगा था लेकिन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इस पर भारी छूट दी जा रही है जिससे खरीदारों को अच्छी बचत का मौका मिल रहा है.

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अभी इस iPhone का 256GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर लगभग 93,499 रुपये में उपलब्ध है. इसके साथ मिलने वाले कूपन ऑफर से करीब 4,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल जाती है. इसके अलावा अगर ग्राहक HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है जिसकी अधिकतम सीमा करीब 1,000 रुपये है.
अभी इस iPhone का 256GB स्टोरेज वेरिएंट Amazon पर लगभग 93,499 रुपये में उपलब्ध है. इसके साथ मिलने वाले कूपन ऑफर से करीब 4,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल जाती है. इसके अलावा अगर ग्राहक HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है जिसकी अधिकतम सीमा करीब 1,000 रुपये है.
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इन सभी ऑफर्स को जोड़ने के बाद इस फोन की प्रभावी कीमत लगभग 88,499 रुपये के आसपास रह जाती है. दिलचस्प बात यह है कि जब यह फोन पिछले साल लॉन्च हुआ था तब इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,19,900 रुपये रखी गई थी. ऐसे में मौजूदा ऑफर के साथ यह फोन लगभग 31 हजार रुपये से भी ज्यादा सस्ता पड़ रहा है.
इन सभी ऑफर्स को जोड़ने के बाद इस फोन की प्रभावी कीमत लगभग 88,499 रुपये के आसपास रह जाती है. दिलचस्प बात यह है कि जब यह फोन पिछले साल लॉन्च हुआ था तब इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,19,900 रुपये रखी गई थी. ऐसे में मौजूदा ऑफर के साथ यह फोन लगभग 31 हजार रुपये से भी ज्यादा सस्ता पड़ रहा है.
Published at : 14 Mar 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apple IPhone Air

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