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Apple का सबसे स्लिम iPhone मिल रहा सस्ते में! यहां से खरीदेंगे तो होगा 30 हजार से भी ज्यादा का फायदा
Apple iPhone Air: अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. पिछले साल लॉन्च हुआ Apple का बेहद पतला स्मार्टफोन iPhone Air अब पहले के मुकाबले काफी कम कीमत पर मिल रहा है. लॉन्च के समय यह फोन काफी महंगा था लेकिन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इस पर भारी छूट दी जा रही है जिससे खरीदारों को अच्छी बचत का मौका मिल रहा है.
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Published at : 14 Mar 2026 10:50 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Apple IPhone Air
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प्रेम कुमारJournalist
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