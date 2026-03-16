AI से इंसानी दिमाग को खतरा? Neuralink इंजीनियर की डराने वाली चेतावनी से टेक दुनिया में मचा हड़कंप

दरअसल, आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर जो एल्गोरिद्म काम करते हैं वे यह तय करते हैं कि यूजर को अगली बार कौन-सा कंटेंट दिखाया जाएगा. यह सिस्टम यूजर की पसंद, उसकी गतिविधियों और देखने की आदतों के आधार पर कंटेंट को चुनते हैं. इससे लोगों को वही चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं जो उन्हें पसंद आती हैं और वे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसी प्रक्रिया के कारण कई बार डिजिटल लत की समस्या बढ़ जाती है. कुछ शोधों में यह भी बताया गया है कि लगातार स्क्रीन पर रहने से ध्यान भटकने की समस्या और बच्चों में Attention Deficit Hyperactivity Disorder जैसे लक्षण भी बढ़ सकते हैं.