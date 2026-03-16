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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI से इंसानी दिमाग को खतरा? Neuralink इंजीनियर की डराने वाली चेतावनी से टेक दुनिया में मचा हड़कंप

AI से इंसानी दिमाग को खतरा? Neuralink इंजीनियर की डराने वाली चेतावनी से टेक दुनिया में मचा हड़कंप

Neuralink: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती ताकत के बीच अब इसके संभावित खतरों को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 12:46 PM (IST)
Neuralink: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती ताकत के बीच अब इसके संभावित खतरों को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती ताकत के बीच अब इसके संभावित खतरों को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है. हाल ही में दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने वाली तकनीक पर काम करने वाली कंपनी Neuralink के एक इंजीनियर ने AI एल्गोरिद्म को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. कंपनी में सर्जरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े प्रमुख इंजीनियर Danish Husain ने सोशल मीडिया पर कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में ऐसे एल्गोरिद्म तैयार किए जा रहे हैं जिन पर अरबों-खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं और ये धीरे-धीरे इंसानी सोच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. उनकी इस टिप्पणी के बाद टेक जगत में चर्चा तेज हो गई है कि क्या AI भविष्य में इंसानी दिमाग के लिए चुनौती बन सकता है.

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हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए अपनी चिंता साझा की. उनका कहना था कि आज का इंसान हर दिन ऐसे डिजिटल सिस्टम और एल्गोरिद्म से घिरा हुआ है जिनका उद्देश्य लोगों का ध्यान खींचना और उनकी सोच को दिशा देना हो सकता है. उन्होंने इस स्थिति को एक तरह से डेविड बनाम गोलियाथ की लड़ाई बताया जिसमें आम लोग बेहद शक्तिशाली तकनीकी सिस्टम के सामने खड़े हैं. उनके मुताबिक अगर लोग इस बारे में जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में ये एल्गोरिद्म लोगों की स्वतंत्र सोच को कमजोर कर सकते हैं.
हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए अपनी चिंता साझा की. उनका कहना था कि आज का इंसान हर दिन ऐसे डिजिटल सिस्टम और एल्गोरिद्म से घिरा हुआ है जिनका उद्देश्य लोगों का ध्यान खींचना और उनकी सोच को दिशा देना हो सकता है. उन्होंने इस स्थिति को एक तरह से डेविड बनाम गोलियाथ की लड़ाई बताया जिसमें आम लोग बेहद शक्तिशाली तकनीकी सिस्टम के सामने खड़े हैं. उनके मुताबिक अगर लोग इस बारे में जागरूक नहीं हुए तो भविष्य में ये एल्गोरिद्म लोगों की स्वतंत्र सोच को कमजोर कर सकते हैं.
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दरअसल, आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर जो एल्गोरिद्म काम करते हैं वे यह तय करते हैं कि यूजर को अगली बार कौन-सा कंटेंट दिखाया जाएगा. यह सिस्टम यूजर की पसंद, उसकी गतिविधियों और देखने की आदतों के आधार पर कंटेंट को चुनते हैं. इससे लोगों को वही चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं जो उन्हें पसंद आती हैं और वे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसी प्रक्रिया के कारण कई बार डिजिटल लत की समस्या बढ़ जाती है. कुछ शोधों में यह भी बताया गया है कि लगातार स्क्रीन पर रहने से ध्यान भटकने की समस्या और बच्चों में Attention Deficit Hyperactivity Disorder जैसे लक्षण भी बढ़ सकते हैं.
दरअसल, आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर जो एल्गोरिद्म काम करते हैं वे यह तय करते हैं कि यूजर को अगली बार कौन-सा कंटेंट दिखाया जाएगा. यह सिस्टम यूजर की पसंद, उसकी गतिविधियों और देखने की आदतों के आधार पर कंटेंट को चुनते हैं. इससे लोगों को वही चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं जो उन्हें पसंद आती हैं और वे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इसी प्रक्रिया के कारण कई बार डिजिटल लत की समस्या बढ़ जाती है. कुछ शोधों में यह भी बताया गया है कि लगातार स्क्रीन पर रहने से ध्यान भटकने की समस्या और बच्चों में Attention Deficit Hyperactivity Disorder जैसे लक्षण भी बढ़ सकते हैं.
Published at : 16 Mar 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence AI Neuralink TECH NEWS HINDI

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