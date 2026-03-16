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AI से इंसानी दिमाग को खतरा? Neuralink इंजीनियर की डराने वाली चेतावनी से टेक दुनिया में मचा हड़कंप
Neuralink: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती ताकत के बीच अब इसके संभावित खतरों को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती ताकत के बीच अब इसके संभावित खतरों को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई है. हाल ही में दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने वाली तकनीक पर काम करने वाली कंपनी Neuralink के एक इंजीनियर ने AI एल्गोरिद्म को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. कंपनी में सर्जरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े प्रमुख इंजीनियर Danish Husain ने सोशल मीडिया पर कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में ऐसे एल्गोरिद्म तैयार किए जा रहे हैं जिन पर अरबों-खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं और ये धीरे-धीरे इंसानी सोच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. उनकी इस टिप्पणी के बाद टेक जगत में चर्चा तेज हो गई है कि क्या AI भविष्य में इंसानी दिमाग के लिए चुनौती बन सकता है.
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Published at : 16 Mar 2026 12:46 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion