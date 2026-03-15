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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीलॉन्च के कुछ महीनों में ही धड़ाम! Apple iPhone 17 Pro पर ऑनलाइन आया जबरदस्त डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगी बंपर बचत

लॉन्च के कुछ महीनों में ही धड़ाम! Apple iPhone 17 Pro पर ऑनलाइन आया जबरदस्त डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगी बंपर बचत

Apple iPhone 17 Pro: अगर आप लंबे समय से किसी प्रीमियम स्मार्टफोन को खरीदने का सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Mar 2026 10:53 AM (IST)
Apple iPhone 17 Pro: अगर आप लंबे समय से किसी प्रीमियम स्मार्टफोन को खरीदने का सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है.

अगर आप लंबे समय से किसी प्रीमियम स्मार्टफोन को खरीदने का सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है. हाल ही में Apple iPhone 17 Pro पर ऑनलाइन अच्छी-खासी छूट देखने को मिल रही है. सितंबर 2025 में लॉन्च हुए इस फ्लैगशिप फोन की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये थी लेकिन अब कुछ ऑफर्स के जरिए इसे पहले से कम कीमत में खरीदा जा सकता है. यह फोन दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस कैमरा और हाई-एंड फीचर्स के साथ आता है इसलिए डिस्काउंट मिलने के बाद इसकी चर्चा फिर से बढ़ गई है.

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रिटेलर Vijay Sales की वेबसाइट पर फिलहाल iPhone 17 Pro की कीमत 1,32,490 रुपये दिखाई दे रही है. यानी लॉन्च प्राइस की तुलना में सीधे 2,410 रुपये की कटौती मिल रही है. इसके अलावा अगर ग्राहक HSBC Bank के क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 6,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. इस तरह कुल मिलाकर फोन की कीमत में लगभग 8,400 रुपये से ज्यादा की बचत हो सकती है. कंपनी एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है जिसमें आप अपना पुराना फोन देकर और ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं. हालांकि एक्सचेंज की वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन-सा डिवाइस बदल रहे हैं.
रिटेलर Vijay Sales की वेबसाइट पर फिलहाल iPhone 17 Pro की कीमत 1,32,490 रुपये दिखाई दे रही है. यानी लॉन्च प्राइस की तुलना में सीधे 2,410 रुपये की कटौती मिल रही है. इसके अलावा अगर ग्राहक HSBC Bank के क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 6,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. इस तरह कुल मिलाकर फोन की कीमत में लगभग 8,400 रुपये से ज्यादा की बचत हो सकती है. कंपनी एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है जिसमें आप अपना पुराना फोन देकर और ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं. हालांकि एक्सचेंज की वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन-सा डिवाइस बदल रहे हैं.
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Apple ने इस फोन में अपना नया A19 Pro चिपसेट दिया है जो तेज परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है. इसके साथ फोन में 12GB तक RAM मिलती है जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग स्मूद रहती है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.3-इंच का OLED पैनल मिलता है जिसमें 120Hz ProMotion टेक्नोलॉजी दी गई है. इसके अलावा इसमें Always-On Display, एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग और Ceramic Shield 2 जैसी प्रोटेक्शन भी दी गई है. कंपनी के मुताबिक यह फोन एक बार चार्ज करने पर लगभग 39 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है.
Apple ने इस फोन में अपना नया A19 Pro चिपसेट दिया है जो तेज परफॉर्मेंस और बेहतर पावर एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है. इसके साथ फोन में 12GB तक RAM मिलती है जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग स्मूद रहती है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.3-इंच का OLED पैनल मिलता है जिसमें 120Hz ProMotion टेक्नोलॉजी दी गई है. इसके अलावा इसमें Always-On Display, एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग और Ceramic Shield 2 जैसी प्रोटेक्शन भी दी गई है. कंपनी के मुताबिक यह फोन एक बार चार्ज करने पर लगभग 39 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है.
Published at : 15 Mar 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apple IPhone 17 Pro

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