लॉन्च के कुछ महीनों में ही धड़ाम! Apple iPhone 17 Pro पर ऑनलाइन आया जबरदस्त डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगी बंपर बचत

रिटेलर Vijay Sales की वेबसाइट पर फिलहाल iPhone 17 Pro की कीमत 1,32,490 रुपये दिखाई दे रही है. यानी लॉन्च प्राइस की तुलना में सीधे 2,410 रुपये की कटौती मिल रही है. इसके अलावा अगर ग्राहक HSBC Bank के क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 6,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. इस तरह कुल मिलाकर फोन की कीमत में लगभग 8,400 रुपये से ज्यादा की बचत हो सकती है. कंपनी एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है जिसमें आप अपना पुराना फोन देकर और ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं. हालांकि एक्सचेंज की वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन-सा डिवाइस बदल रहे हैं.