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लॉन्च के कुछ महीनों में ही धड़ाम! Apple iPhone 17 Pro पर ऑनलाइन आया जबरदस्त डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगी बंपर बचत
Apple iPhone 17 Pro: अगर आप लंबे समय से किसी प्रीमियम स्मार्टफोन को खरीदने का सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है.
अगर आप लंबे समय से किसी प्रीमियम स्मार्टफोन को खरीदने का सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है. हाल ही में Apple iPhone 17 Pro पर ऑनलाइन अच्छी-खासी छूट देखने को मिल रही है. सितंबर 2025 में लॉन्च हुए इस फ्लैगशिप फोन की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये थी लेकिन अब कुछ ऑफर्स के जरिए इसे पहले से कम कीमत में खरीदा जा सकता है. यह फोन दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस कैमरा और हाई-एंड फीचर्स के साथ आता है इसलिए डिस्काउंट मिलने के बाद इसकी चर्चा फिर से बढ़ गई है.
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Published at : 15 Mar 2026 10:53 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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