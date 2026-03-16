कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट-अवेटेड Duster, खास होंगे फीचर्स

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भारत में SUV की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार कंपनियां अलग-अलग मॉडल लॉन्च कर रही हैं. इसी कड़ी में Renault अपनी नई जनरेशन Duster को कल यानी 17 मार्च को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने कुछ समय पहले इस कार को पेश किया था, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर बाजार में लॉन्च किया जाएगा.

नई Renault Duster में तीन तरह के इंजन ऑप्शन्स मिलेंगे, जिनमें दो टर्बो पेट्रोल इंजन और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन शामिल होगा. हालांकि उम्मीद है कि लॉन्च के समय केवल टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमतों का ही खुलासा किया जाएगा, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन को बाद में फेस्टिव सीजन में बाजार में लाया जा सकता है.

नई डस्टर का पावरट्रेन

कार के इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो इसका बेस मॉडल 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगा, जिसमें मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा. वहीं 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट में ऑटोमैटिक डुअल-क्लच गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया जाएगा. यह नई डस्टर भारत के लिए एक नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है.

कैसे होंगे गाड़ी के फीचर्स?

टेक्नोलॉजी के मामले में भी नई Renault Duster काफी मॉडर्न होगी. इसमें कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स दिए जाएंगे. साथ ही कार में पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और कई अन्य फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं. इस एसयूवी की लंबाई 4343 मिमी और व्हीलबेस 2657 मिमी होगा, जिससे केबिन में अच्छा स्पेस मिलने की उम्मीद है. हालांकि फर्स्ट जनरेशन डस्टर के मुकाबले इस बार कंपनी इसे बिना डीजल इंजन और बिना ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है.

कीमत की बात करें तो माना जा रहा है कि नई Renault Duster की शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपये से कम रखी जा सकती है. वहीं इसके टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है.

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