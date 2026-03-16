Rajya Sabha Election 2026 Live: बिहार और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, अनंत सिंह को मिली वोटिंग की इजाजत
Haryana Bihar Rajya Election 2026 Results Live: बिहार की पांच और हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों पर आज मतदान जारी है. इस चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव अपडेट्स के साथ.
LIVE
Background
बिहार की पांच और हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों पर सोमवार (16 मार्च) को वोटिंग जारी है. राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि वोटों की गिनती उसी दिन शाम पांच बजे से शुरू होगी.
इस बीच बीजेपी ने सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा ठोका है. इस चुनाव में बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को जहां एकतरफा जीत मिलने की उम्मीद है, वहीं, आरजेडी ने अपने एकमात्र उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाया. उधर, हरियाणा के 31 कांग्रेस विधायक राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले रविवार शाम को शिमला के नजदीक स्थित दो रिजॉर्ट में ठहराया गया है.
कांग्रेस विधायक भारी सुरक्षा वाले काफिले में तीन छोटी बसों में सवार होकर शाम लगभग 4.20 बजे कुफरी से रवाना हुए. कांग्रेस ने विधायकों को प्रभावित करने और क्रॉस-वोटिंग को लेकर चिंताओं के बीच शुक्रवार को अपने हरियाणा के विधायकों को शिमला के बाहरी इलाके कुफरी में स्थानांतरित कर दिया था.
बिहार में 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार
बता दें कि बिहार की पांच राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव में कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सत्तारूढ़ एनडीए के पांच जबकि विपक्ष का एक उम्मीदवार हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी चुनाव मैदान में हैं.
एनडीए के अन्य उममीदवारों में केंद्रीय मंत्री व जद(यू) के नेता रामनाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी की राज्य इकाई के महासचिव शिवेश कुमार शामिल हैं. विपक्ष की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अमरेंद्र धारी सिंह उम्मीदवार हैं.
हरियाणा बिहार राज्यसभा चुनाव 2026 परिणाम लाइव
हरियाणा में कौन-कौन उम्मीदवार मैदान में?
वहीं हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटें खाली होने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है. इन सीटों के लिए बीजेपी के संजय भाटिया, कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल मैदान में हैं, और हर उम्मीदवार को उच्च सदन में पहुंचने के लिए 31 मतों की आवश्यकता होगी.
Rajya Sabha Election 2026 Live: 1 सीट हम जीतेंगे- आरजेड़ी विधायक
आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि हम लोग 1 सीट जीतेंगे, हमारे पास संख्या बल है. शाम आने वाले नतीजों पर उन्होंने कहा बीजेपी से पूछिये की महागठबंधन विधायकों को होटल में हम लोगों ने क्यों रखा?
Rajya Sabha Chunav Live: अनंत सिंह को मिली वोटिंग की इजाजत
मोकामा से जदयू विधायक बाहुबली अनंत सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने का इजाजत मिली है. दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह 10 बजे के बाद विधानसभा पहुंचकर वोट डालेंगे. कड़ी सुरक्षा के बीच उनको विधानसभा पुलिस लाएगी. वोट डालने के बाद वापस जेल लौट जाएंगे. राज्यसभा चुनाव में अनंत सिंह का एक वोट भी एनडीए के लिए बेहद अहम है.एनडीए के पांचवें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए तीन वोटों की जरूरत होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL