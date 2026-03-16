हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये काम करने से ज्यादा नहीं चलती फोन की बैटरी, पुराने हो गए ये मिथ्स, भरोसा करना कर दें बंद

ये काम करने से ज्यादा नहीं चलती फोन की बैटरी, पुराने हो गए ये मिथ्स, भरोसा करना कर दें बंद

Phone Battery Myths: फोन की बैटरी से जुड़े कई मिथ्स लंबे समय से चले आ रहे हैं. अब चूंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है तो इन मिथ्स पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं रह गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Phone Battery Myths: स्मार्टफोन को लेकर कई मिथ्स सालों से चलते आ रहे हैं. पिछले कुछ समय से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है और अब स्मार्टफोन भी बदल गए हैं, लेकिन लोगों के बीच ये मिथ्स वैसे ही घर किए हुए हैं. सबसे बड़े मिथ्स बैटरी को लेकर हैं. पहले बैटरी की कैपेसिटी कम होती थी, जिसके चलते कुछ बातें सच थीं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदलने से बहुत कुछ बदल गया है. आइए आज जानते हैं कि बैटरी को लेकर कौन-सी ऐसी बातें हैं, जो अब सच नहीं है. 

ये काम करने से ज्यादा नहीं चलती फोन की बैटरी

चार्ज करने से पहले बैटरी को एकदम डिस्चार्ज करना- लोगों के बीच यह भ्रम है कि फोन की बैटरी एकदम डिस्चार्ज होने के बाद ही चार्ज करनी चाहिए. यह बात पूरी तरह से गलत है और इससे फोन को नुकसान भी पहुंच सकता है. एकदम डिस्चार्ज होने के बाद बैटरी को चार्ज करने के लिए फोन को ज्यादा काम करना पड़ेगा. इसलिए हमेशा बैटरी को 30 प्रतिशत तक आने के बाद चार्ज कर लेना चाहिए.

ऐप्स को फोर्स क्लोज करने से- अगर आपके फोन में एक साथ कई ऐप्स ओपन हैं तो यह फोन की स्पीड को स्लो कर सकती है, लेकिन इसका बैटरी पर कोई असर नहीं होता. मॉडर्न स्मार्टफोन एफिशिएंट तरीके से बैकग्राउंड ऐप्स को मैनेज कर लेते हैं. इसलिए अगर आप ऐप्स को बार-बार यूज करते हैं तो इन्हें फोर्स क्लोज न करें. ऐसा करने से फोन की बैटरी की बचत तो नहीं, लेकिन खपत जरूर ज्यादा होगी.

फास्ट चार्जिंग से खराब नहीं होती बैटरी- बैटरी को लेकर एक मिथ फास्ट चार्जिंग से भी जुड़ा हुआ है. दरअसल, कई लोगों को लगता है कि फास्ट चार्जिंग से बैटरी हेल्थ खराब होती है. अगर ऐसा होता तो कंपनियां फास्ट चार्जिंग का फीचर जोड़ती ही नहीं. अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग के समय ओवरहीट होता है तो केवल उस समय फास्ट चार्जिंग खराब होती है. इसके अलावा फास्ट चार्जिंग से फोन की बैटरी पर कोई खराब असर नहीं पड़ता.

ये भी पढ़ें-

Induction चूल्हा यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, भारी पड़ सकती हैं ये गलतियां, हो जाएगा बड़ा नुकसान

Published at : 16 Mar 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Phone Battery Tips And Tricks Battery Tips TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ये काम करने से ज्यादा नहीं चलती फोन की बैटरी, पुराने हो गए ये मिथ्स, भरोसा करना कर दें बंद
ये काम करने से ज्यादा नहीं चलती फोन की बैटरी, पुराने हो गए ये मिथ्स, भरोसा करना कर दें बंद
टेक्नोलॉजी
WhatsApp रोज यूज करते होंगे, लेकिन इन फीचर्स की नहीं होगी जानकारी, आज से ही यूज करना कर दें शुरू
WhatsApp रोज यूज करते होंगे, लेकिन इन फीचर्स की नहीं होगी जानकारी, आज से ही यूज करना कर दें शुरू
टेक्नोलॉजी
दुश्मन को कन्फ्यूज कर देती है ईरान की ये Dancing Missile! हवा में दिशा बदलकर करती है हमला, जानें इसकी टेक्नोलॉजी
दुश्मन को कन्फ्यूज कर देती है ईरान की ये Dancing Missile! हवा में दिशा बदलकर करती है हमला, जानें इसकी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
Induction चूल्हा यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, भारी पड़ सकती हैं ये गलतियां, हो जाएगा बड़ा नुकसान
Induction चूल्हा यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, भारी पड़ सकती हैं ये गलतियां, हो जाएगा बड़ा नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नहीं रुकेगी जंग- गैस और तेल के संकट के बीच बोले इजरायली राजदूत, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी कह दी बड़ी बात
नहीं रुकेगी जंग- गैस और तेल के संकट के बीच बोले इजरायली राजदूत, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी कह दी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग बढ़ा सकती है कांग्रेस की मुश्किल! BJP ने याद दिलाया 'इतिहास'
कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग बढ़ा सकती है कांग्रेस की मुश्किल! BJP ने याद दिलाया 'इतिहास'
विश्व
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
विश्व
युद्ध, कूटनीति और जनमत का दबाव.... ईरान युद्ध ले रहा ट्रंप की अग्नि परीक्षा, जल्द लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला
युद्ध, कूटनीति और जनमत का दबाव.... ईरान युद्ध ले रहा ट्रंप की अग्नि परीक्षा, जल्द लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला
यूटिलिटी
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
हेल्थ
Heart Failure Symptoms: सावधान! अगर बार-बार सूज जाते हैं आपके पैर, तो यह महज थकान नहीं, हो सकता है हार्ट फेल्योर का बड़ा संकेत
सावधान! अगर बार-बार सूज जाते हैं आपके पैर, तो यह महज थकान नहीं, हो सकता है हार्ट फेल्योर का बड़ा संकेत
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget