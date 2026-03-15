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सोशल मीडिया पर दिख रहा वीडियो असली है या नकली? Gemini से ऐसे करें तुरंत चेक
आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और तस्वीरें तेजी से फैल रही हैं जिन्हें देखकर यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि वे असली हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई हैं.
आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और तस्वीरें तेजी से फैल रही हैं जिन्हें देखकर यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि वे असली हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई हैं. Artificial Intelligence के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से डीपफेक वीडियो और एडिटेड तस्वीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में किसी कंटेंट की सच्चाई की जांच करना आम यूजर्स के लिए काफी कठिन हो जाता है.
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Published at : 15 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Tags :Google Gemini AI VIDEO TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion