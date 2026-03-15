सोशल मीडिया पर दिख रहा वीडियो असली है या नकली? Gemini से ऐसे करें तुरंत चेक

इसी समस्या को देखते हुए Google ने कुछ खास कंटेंट ट्रांसपेरेंसी टूल्स उपलब्ध कराए हैं जिनकी मदद से यह पता लगाने में आसानी होती है कि कोई वीडियो या फोटो असली है या AI से तैयार किया गया है. Google की AI तकनीक में एक खास सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिसे SynthID कहा जाता है. यह तकनीक AI से बनाए गए कंटेंट में एक तरह का डिजिटल वॉटरमार्क जोड़ देती है जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता.