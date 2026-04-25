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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकैफे या पब्लिक जगह पर करते हैं Wi-Fi का इस्तेमाल? जानिए कैसे खतरे में पड़ सकता है आपका डेटा, लॉगिन करने से पहले जान लें ये ट्रिक्स

कैफे या पब्लिक जगह पर करते हैं Wi-Fi का इस्तेमाल? जानिए कैसे खतरे में पड़ सकता है आपका डेटा, लॉगिन करने से पहले जान लें ये ट्रिक्स

Wi-Fi at Public Places: कैफे या को-वर्किंग स्पेस में आसपास कई अनजान लोग होते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप ऐसी जगह बैठें जहां आपकी स्क्रीन दूसरों को आसानी से न दिखे.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Apr 2026 06:21 AM (IST)
Wi-Fi at Public Places: कैफे या को-वर्किंग स्पेस में आसपास कई अनजान लोग होते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप ऐसी जगह बैठें जहां आपकी स्क्रीन दूसरों को आसानी से न दिखे.

आज के डिजिटल दौर में घर या ऑफिस तक सीमित रहना जरूरी नहीं रह गया है. कई लोग अब कैफे, को-वर्किंग स्पेस, होटल लॉबी या एयरपोर्ट लाउंज से ही अपना काम निपटा लेते हैं. तेज इंटरनेट और रिमोट वर्क कल्चर ने इसे आसान बना दिया है. लेकिन पब्लिक जगहों से काम करने के साथ कुछ बड़े सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क भी जुड़े होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

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अगर आप रिमोट या हाइब्रिड मोड में काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी के नियमों को समझना जरूरी है. कई संस्थाएं पब्लिक जगहों पर काम करने के लिए खास गाइडलाइंस देती हैं और कुछ मामलों में संवेदनशील डेटा के साथ ऐसी जगहों पर काम करने से मना भी करती हैं. इसलिए कहीं से भी काम शुरू करने से पहले यह जान लें कि आपकी कंपनी क्या अनुमति देती है और क्या नहीं.
अगर आप रिमोट या हाइब्रिड मोड में काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी के नियमों को समझना जरूरी है. कई संस्थाएं पब्लिक जगहों पर काम करने के लिए खास गाइडलाइंस देती हैं और कुछ मामलों में संवेदनशील डेटा के साथ ऐसी जगहों पर काम करने से मना भी करती हैं. इसलिए कहीं से भी काम शुरू करने से पहले यह जान लें कि आपकी कंपनी क्या अनुमति देती है और क्या नहीं.
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कैफे या को-वर्किंग स्पेस में आसपास कई अनजान लोग होते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप ऐसी जगह बैठें जहां आपकी स्क्रीन दूसरों को आसानी से न दिखे. अगर संभव हो तो दीवार के पास बैठें ताकि कोई पीछे से आपकी स्क्रीन न देख सके.
कैफे या को-वर्किंग स्पेस में आसपास कई अनजान लोग होते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप ऐसी जगह बैठें जहां आपकी स्क्रीन दूसरों को आसानी से न दिखे. अगर संभव हो तो दीवार के पास बैठें ताकि कोई पीछे से आपकी स्क्रीन न देख सके.
Published at : 25 Apr 2026 06:21 AM (IST)
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