कैफे या पब्लिक जगह पर करते हैं Wi-Fi का इस्तेमाल? जानिए कैसे खतरे में पड़ सकता है आपका डेटा, लॉगिन करने से पहले जान लें ये ट्रिक्स

अगर आप रिमोट या हाइब्रिड मोड में काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी के नियमों को समझना जरूरी है. कई संस्थाएं पब्लिक जगहों पर काम करने के लिए खास गाइडलाइंस देती हैं और कुछ मामलों में संवेदनशील डेटा के साथ ऐसी जगहों पर काम करने से मना भी करती हैं. इसलिए कहीं से भी काम शुरू करने से पहले यह जान लें कि आपकी कंपनी क्या अनुमति देती है और क्या नहीं.