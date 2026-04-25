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कैफे या पब्लिक जगह पर करते हैं Wi-Fi का इस्तेमाल? जानिए कैसे खतरे में पड़ सकता है आपका डेटा, लॉगिन करने से पहले जान लें ये ट्रिक्स
Wi-Fi at Public Places: कैफे या को-वर्किंग स्पेस में आसपास कई अनजान लोग होते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप ऐसी जगह बैठें जहां आपकी स्क्रीन दूसरों को आसानी से न दिखे.
आज के डिजिटल दौर में घर या ऑफिस तक सीमित रहना जरूरी नहीं रह गया है. कई लोग अब कैफे, को-वर्किंग स्पेस, होटल लॉबी या एयरपोर्ट लाउंज से ही अपना काम निपटा लेते हैं. तेज इंटरनेट और रिमोट वर्क कल्चर ने इसे आसान बना दिया है. लेकिन पब्लिक जगहों से काम करने के साथ कुछ बड़े सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क भी जुड़े होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.
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Published at : 25 Apr 2026 06:21 AM (IST)
Tags :WiFi TECH NEWS HINDI
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भावेष पाण्डेय
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