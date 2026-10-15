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दिवाली पर मिठाई नहीं, 2,000 रुपये से कम में गिफ्ट करें ये टेक गैजेट्स
इस दिवाली मिठाई और कपड़ों से हटकर कुछ नया गिफ्ट करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये से कम के बजट में टेक गैजेट्स के ऑप्शन देख सकते हैं. जानें कौन-से गैजेट्स आपके अपनों के लिए दिवाली गिफ्ट बन सकते हैं.
दिवाली पर अपनों को गिफ्ट देने की बात हो, तो मिठाई, कपड़े और सजावटी सामान सबसे पहले याद आते हैं. लेकिन अगर इस बार कुछ ऐसा देने का मन है, जिसका इस्तेमाल त्योहार के बाद भी रोजाना किया जा सके, तो टेक गैजेट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. आज के समय में छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर मोबाइल एक्सेसरीज तक, कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं. खास बात यह है कि ऐसे गिफ्ट के लिए बहुत बड़ा बजट रखने की जरूरत भी नहीं है. 2,000 रुपये से कम के बजट में यूजफुल टेक गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन-से टेक गैजेट्स हैं, जिन्हें इस दिवाली गिफ्ट देने के लिए चुना जा सकता है.
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Published at : 15 Oct 2026 10:19 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
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