दिवाली पर मिठाई नहीं, 2,000 रुपये से कम में गिफ्ट करें ये टेक गैजेट्स

अगर आप कुछ अलग देना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक केतली, वायरलेस नेकबैंड या पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड देख सकते हैं. इलेक्ट्रिक केतली गर्म पानी तैयार करने के काम आती है, जबकि नेकबैंड वायरलेस ऑडियो सुनने का ऑप्शन देता है. पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड को काम करते समय लैपटॉप रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.