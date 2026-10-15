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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदिवाली पर मिठाई नहीं, 2,000 रुपये से कम में गिफ्ट करें ये टेक गैजेट्स

दिवाली पर मिठाई नहीं, 2,000 रुपये से कम में गिफ्ट करें ये टेक गैजेट्स

इस दिवाली मिठाई और कपड़ों से हटकर कुछ नया गिफ्ट करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये से कम के बजट में टेक गैजेट्स के ऑप्शन देख सकते हैं. जानें कौन-से गैजेट्स आपके अपनों के लिए दिवाली गिफ्ट बन सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 15 Oct 2026 10:19 AM (IST)
इस दिवाली मिठाई और कपड़ों से हटकर कुछ नया गिफ्ट करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये से कम के बजट में टेक गैजेट्स के ऑप्शन देख सकते हैं. जानें कौन-से गैजेट्स आपके अपनों के लिए दिवाली गिफ्ट बन सकते हैं.

दिवाली पर अपनों को गिफ्ट देने की बात हो, तो मिठाई, कपड़े और सजावटी सामान सबसे पहले याद आते हैं. लेकिन अगर इस बार कुछ ऐसा देने का मन है, जिसका इस्तेमाल त्योहार के बाद भी रोजाना किया जा सके, तो टेक गैजेट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. आज के समय में छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर मोबाइल एक्सेसरीज तक, कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं. खास बात यह है कि ऐसे गिफ्ट के लिए बहुत बड़ा बजट रखने की जरूरत भी नहीं है. 2,000 रुपये से कम के बजट में यूजफुल टेक गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन-से टेक गैजेट्स हैं, जिन्हें इस दिवाली गिफ्ट देने के लिए चुना जा सकता है.

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अगर आपके किसी करीबी को गाने सुनना या फोन पर बात करना पसंद है, तो बजट ईयरबड्स गिफ्ट के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं. वायरलेस ईयरबड्स को फोन से कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें सफर, पढ़ाई या डेली के दूसरे कामों के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
अगर आपके किसी करीबी को गाने सुनना या फोन पर बात करना पसंद है, तो बजट ईयरबड्स गिफ्ट के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं. वायरलेस ईयरबड्स को फोन से कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें सफर, पढ़ाई या डेली के दूसरे कामों के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
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स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए फास्ट चार्जर एक यूजफुल गिफ्ट हो सकता है. इसे चुनते समय फोन की चार्जिंग क्षमता का ध्यान रखें. इससे सही डिवाइस के लिए परफेक्ट चार्जर चुनने में मदद मिलेगी.
स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए फास्ट चार्जर एक यूजफुल गिफ्ट हो सकता है. इसे चुनते समय फोन की चार्जिंग क्षमता का ध्यान रखें. इससे सही डिवाइस के लिए परफेक्ट चार्जर चुनने में मदद मिलेगी.
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अगर किसी को मोबाइल पर गाने सुनना पसंद है, तो मिनी ब्लूटूथ स्पीकर गिफ्ट किया जा सकता है. यह फोन से वायरलेस तरीके से कनेक्ट होकर ऑडियो चलाता है. इसका छोटा आकार इसे अलग-अलग जगहों पर रखने के लिहाज से सुविधाजनक बनाता है.
अगर किसी को मोबाइल पर गाने सुनना पसंद है, तो मिनी ब्लूटूथ स्पीकर गिफ्ट किया जा सकता है. यह फोन से वायरलेस तरीके से कनेक्ट होकर ऑडियो चलाता है. इसका छोटा आकार इसे अलग-अलग जगहों पर रखने के लिहाज से सुविधाजनक बनाता है.
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सफर करने वाले या दिनभर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए पावर बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसकी मदद से बिजली के सॉकेट से दूर रहते हुए भी अनुकूल डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है. इसे खरीदते समय बैटरी क्षमता और चार्जिंग सपोर्ट जरूर देखें.
सफर करने वाले या दिनभर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए पावर बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसकी मदद से बिजली के सॉकेट से दूर रहते हुए भी अनुकूल डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है. इसे खरीदते समय बैटरी क्षमता और चार्जिंग सपोर्ट जरूर देखें.
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टेक गैजेट्स पसंद करने वाले लोगों को स्मार्टवॉच भी गिफ्ट की जा सकती है. इसमें उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर समय देखने, फोन के नोटिफिकेशन चेक करने और कुछ फिटनेस एक्टिवीटीज को ट्रैक करने जैसे काम किए जा सकते हैं.
टेक गैजेट्स पसंद करने वाले लोगों को स्मार्टवॉच भी गिफ्ट की जा सकती है. इसमें उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर समय देखने, फोन के नोटिफिकेशन चेक करने और कुछ फिटनेस एक्टिवीटीज को ट्रैक करने जैसे काम किए जा सकते हैं.
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कमरे की सजावट पसंद करने वालों के लिए स्टैंड वाला मून लैंप एक ऑप्शन है. वहीं, मोबाइल स्टैंड उन लोगों के काम आ सकता है, जो फोन पर वीडियो देखते हैं या डेस्क पर रखकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं. बजट के अनुसार इन दोनों में से किसी एक को चुना जा सकता है.
कमरे की सजावट पसंद करने वालों के लिए स्टैंड वाला मून लैंप एक ऑप्शन है. वहीं, मोबाइल स्टैंड उन लोगों के काम आ सकता है, जो फोन पर वीडियो देखते हैं या डेस्क पर रखकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं. बजट के अनुसार इन दोनों में से किसी एक को चुना जा सकता है.
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अगर आप कुछ अलग देना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक केतली, वायरलेस नेकबैंड या पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड देख सकते हैं. इलेक्ट्रिक केतली गर्म पानी तैयार करने के काम आती है, जबकि नेकबैंड वायरलेस ऑडियो सुनने का ऑप्शन देता है. पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड को काम करते समय लैपटॉप रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
अगर आप कुछ अलग देना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक केतली, वायरलेस नेकबैंड या पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड देख सकते हैं. इलेक्ट्रिक केतली गर्म पानी तैयार करने के काम आती है, जबकि नेकबैंड वायरलेस ऑडियो सुनने का ऑप्शन देता है. पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड को काम करते समय लैपटॉप रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
Published at : 15 Oct 2026 10:19 AM (IST)
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