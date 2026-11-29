संसद के आगामी सत्र में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है. केंद्र सरकार 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक होने वाले सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या मौजूदा व्यवस्था से 50 प्रतिशत बढ़ाकर 850 करने की योजना है. इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है. साथ ही परिसीमन बिल पर चर्चा करने के लिए रविवार यानी आज दिल्ली में कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी.

सत्र के दौरान लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर को होगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार, 2 दिसंबर से शुरू होगी. सरकार सोमवार को लोकसभा में संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 पेश करेगी. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन दोनों विधेयकों को सदन में पेश कर सकते हैं. इन प्रस्तावों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मंजूरी दी थी. अब सरकार इन्हें संसद की मंजूरी दिलाने की तैयारी में है. दोनों विधेयकों के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. इससे लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी. साथ ही परिसीमन के बाद राज्यों के बीच सीटों का जो नया बंटवारा होगा, उसे 2051 तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसका उद्देश्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व की नई व्यवस्था तैयार करना और राज्यों के लिए सीटों का वितरण तय करना है.

प्रस्तावित विधेयकों में महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता भी तैयार किया गया है. यह आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू करने की व्यवस्था के तहत प्रस्तावित है. इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव रखा गया है. नई सीटों के निर्धारण और उनके बंटवारे की प्रक्रिया के लिए परिसीमन आयोगों के गठन का भी प्रावधान किया गया है. संविधान (132वां संशोधन) विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी. इसके अलावा विधेयक को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी दिलानी होगी.