Delimitation bill LIVE: सोनिया-खरगे शरद पवार से करेंगे मुलाकात, स्टालिन को भी मनाएगी कांग्रेस
केंद्र सरकार 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद का सत्र बुला रही है. इसमें लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े प्रस्ताव पेश किए जाएंगे.
LIVE
Background
संसद के आगामी सत्र में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है. केंद्र सरकार 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक होने वाले सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या मौजूदा व्यवस्था से 50 प्रतिशत बढ़ाकर 850 करने की योजना है. इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है. साथ ही परिसीमन बिल पर चर्चा करने के लिए रविवार यानी आज दिल्ली में कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी.
सत्र के दौरान लोकसभा की बैठक सोमवार, 30 नवंबर को होगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार, 2 दिसंबर से शुरू होगी. सरकार सोमवार को लोकसभा में संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 पेश करेगी. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन दोनों विधेयकों को सदन में पेश कर सकते हैं. इन प्रस्तावों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मंजूरी दी थी. अब सरकार इन्हें संसद की मंजूरी दिलाने की तैयारी में है. दोनों विधेयकों के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. इससे लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी. साथ ही परिसीमन के बाद राज्यों के बीच सीटों का जो नया बंटवारा होगा, उसे 2051 तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसका उद्देश्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व की नई व्यवस्था तैयार करना और राज्यों के लिए सीटों का वितरण तय करना है.
प्रस्तावित विधेयकों में महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता भी तैयार किया गया है. यह आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू करने की व्यवस्था के तहत प्रस्तावित है. इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव रखा गया है. नई सीटों के निर्धारण और उनके बंटवारे की प्रक्रिया के लिए परिसीमन आयोगों के गठन का भी प्रावधान किया गया है. संविधान (132वां संशोधन) विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी. इसके अलावा विधेयक को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी दिलानी होगी.
Delimitation bill LIVE: राहुल गांधी का बयान राजनीतिक हताशा और तथ्यों के अभाव को दर्शाता है: संजय सरावगी
भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी राजनीतिक हताशा और तथ्यों के अभाव को दर्शाता है. महिला आरक्षण को वोट चोरी बताकर राहुल गांधी अपना राजनीतिक दिवालियापन दिखा रहे हैं. महिलाओं को अधिकार और नेतृत्व देने की पहल में भी उन्हें साजिश नजर आ रही है.
संजय सरावगी ने आरोप लगाया कि महिला अधिकारों की बात करने वाली कांग्रेस महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से डरी हुई है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और संसद में सांसदों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो राहुल गांधी को इससे क्या परेशानी है? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संसद में 850 सांसदों की संख्या पर राहुल गांधी की आपत्ति को लेकर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों में सांसदों और उनकी आबादी के अनुपात पर भी नजर डालनी चाहिए. केवल सांसदों की संख्या बढ़ने पर सवाल उठाना उचित नहीं है.
Delimitation bill LIVE: INDIA गठबंधन महिला भागीदारी के खिलाफ: संजय जायसवाल
वहीं, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर INDIA गठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष इन विधेयकों का विरोध करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े. संजय जायसवाल ने कहा कि महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी. इससे जनता की समस्याओं को बेहतर ढंग से सुना और समझा जा सकेगा. उन्होंने कहा कि सदन में जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से लोगों को अपनी समस्याएं उठाने के अधिक अवसर मिलेंगे.
बिहार विधानसभा के परिसीमन का जिक्र करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत हर दो लाख की आबादी पर एक विधायक होगा. उन्होंने इसे उचित संख्या बताते हुए कहा कि इतने छोटे क्षेत्र में विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे. उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र का आकार बड़ा होने पर जनप्रतिनिधियों के लिए सभी लोगों तक पहुंचना और उनकी समस्याओं का समाधान करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में परिसीमन के बाद प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संपर्क बेहतर होगा.