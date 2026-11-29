संसद में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बीजेपी संसदीय दल की कार्यकारी समिति की बैठक की. पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि अलग-अलग विषयों पर सार्थक बातचीत हुई. यह बैठक ऐसे अहम समय पर हुई है जब सरकार लोकसभा-विधानसभाओं की सीटों के पुनर्गठन और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रस्ताव को सदन में लाने की तैयारी में जुटी है.

केंद्र सरकार नए परिसीमन और संशोधन प्रस्ताव के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाने, 2051 तक सीमाओं, सीटों को स्थिर रखने और महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में बीजेपी अपने सांसदों को बिल के प्रावधानों और सदन की रणनीति से अवगत कराने में जुटी है, जबकि विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध करने और अपने समीकरण साधने में लगे हैं.

Excellent meeting with the BJP Parliamentary Party Executive Committee at 7, LKM. Had productive conversations on various subjects. https://t.co/N5zyLT7u0r — Narendra Modi (@narendramodi) November 29, 2026

इससे पहले दिन में एक वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने महिला आरक्षण लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए 'नारी शक्ति वंदन संशोधन' को समय की मांग बताया और कहा कि महिला सशक्तिकरण का संकल्प अडिग है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की लड़ाई दशकों से चल रही है और बीजेपी-एनडीए का यह वचन कायम है, साथ ही उन्होंने जोर दिया कि जब कुछ लोगों के लिए दलीय हित राष्ट्रीय हित से ऊपर हो जाते हैं तो महिला सशक्तिकरण और देश के हितों को नुकसान पहुंचता है.

30 नवंबर 2026 से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. डीएमके एनसीपी (शरद पवार) के समर्थन से संसद में बहुमत का समीकरण बदल गया है. किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है. इससे पहले अप्रैल 2026 में परिसीमन से जुड़ा एक विधेयक लोकसभा में 54 वोटों से गिर गया था. तब पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े थे.

इस बार बिल पास कराने के लिए 360 वोटों की जरूरत है. एनडीए के पास 321 सांसदों का समर्थन है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 175 सांसद हैं. ऐसे में डीएमके के 22 और एनसीपी (शरद पवार) के 8 सांसदों का साथ मिलने से सरकार बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है.