क्या 24 घंटे Dark Mode रखना सही है? जान लें जवाब

क्या हमेशा Dark मोड ऑन रखने से कुछ फायदा होता है? तो पहले आपको बता दें अगर आप यह मानते हैं कि इससे बैटरी ज्यादा चलेगी हां, तो एमोलेड या ओलेड स्क्रीन में डार्क मोड वाकई बैटरी बचाता है. क्योंकि काली स्क्रीन पर पिक्सल्स पूरी तरह बंद हो जाते हैं. लेकिन आपका फोन में सस्ता है जिसमें पुराना LCD डिस्प्ले लगा है. तो डार्क मोड ऑन करने से बैटरी की एक बूंद भी नहीं बचने वाली. एलसीडी में पूरी स्क्रीन के पीछे एक जैसी लाइट जलती रहती है.