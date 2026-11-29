बिहार की राजधानी पटना में रविवार (29 नवंबर) को यूट्यूबर आर्यन केल्विन का कार्यक्रम रद्द होने से हंगामा खड़ा हो गया. युवाओं ने जमकर बवाल काटा. मशहूर यूट्यूबर आर्यन पटना पहुंचे थे. मिलर ग्राउंड में आयोजित उनके कार्यक्रम के लिए भारी संख्या में लोग जुटे थे. देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस के मुताबिक इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए थे. आयोजकों की ओर से कार्यक्रम नहीं कराए जाने और बिना कोई सूचना दिए वहां से चले जाने की वजह लोग नाराज हो गए.

पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण

मौके पर मौजूद प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी भीड़ को संभालने के लिए भागते-दौड़ते नजर आए. देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव और रोड़ेबाजी शुरू कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को कंट्रोल किया.

कार्यक्रम नहीं कराने से युवा उग्र हो गए- पुलिस

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 (विधि-व्यवस्था) कृष्ण मुरारी प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया, ''मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खासकर युवा जुटे थे. आयोजकों ने कार्यक्रम नहीं कराया और वहां से चले गए, जिसके बाद लोग उग्र हो गए. आयोजकों को कार्यक्रम करना था, तो इसके लिए पहले से समुचित योजना बनानी चाहिए थी और प्रशासन को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए थी.

फिलहाल स्थिति सामान्य है- पुलिस

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, ''कार्यक्रम नहीं कराए जाने की वजह से ये समस्या हुई है. फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है. जो उग्र हो गए थे वो सभी कम उम्र के लड़के थे, पथराव और रोड़ेबाजी की गई. अब स्थिति सामान्य है. कुछ आम लोगों के साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी हैं.'' उन्होंने ये भी कहा कि घायलों की जानकारी जुटाई जा रही है.

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