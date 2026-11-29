कॉलेज की जिंदगी को आमतौर पर दोस्तों, पढ़ाई, करियर की तैयारी और अपने भविष्य के सपने पूरे करने का समय माना जाता है. इस उम्र में ज्यादातर युवा अपनी पसंद की जिंदगी जीने और करियर में आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं. लेकिन हर किसी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं. कुछ युवाओं के लिए पढ़ाई के साथ परिवार की आर्थिक परेशानियों को संभालना भी उतना ही जरूरी हो जाता है.

हैदराबाद के 20 वर्षीय बोम्माली अभिराम की कहानी इसी संघर्ष को सामने लाती है. वह दिन में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, रात में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी निभाते हैं और बीच में समय निकालकर बाइक से रैपिडो राइड भी करते हैं. उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना नहीं, बल्कि परिवार को आर्थिक सहारा देना भी है.

पिता की मदद के लिए उठाई जिम्मेदारी

अभिराम हैदराबाद के KG रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक के तीसरे वर्ष के छात्र हैं. वह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ाई में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है. उन्होंने 12वीं की परीक्षा में 97.9 परसेंट अंक हासिल किए थे. आंध्र प्रदेश के संथाबोम्माली गांव के अभिराम का परिवार हैदराबाद में किराये के मकान में रहता है. उनके पिता सिक्योरिटी गार्ड हैं, जबकि मां लंबे समय से हाउस मेड के तौर पर काम कर रही हैं. परिवार में दो बहनें भी हैं. बड़ी बहन फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही हैं और छोटी बहन अभी स्कूल में है. ऐसे में परिवार के सामने घर चलाने के साथ बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना भी बड़ी चुनौती बन गया. अभिराम को लगा कि अब उन्हें भी कमाई में हाथ बंटाना चाहिए. ऐसे में 18 साल की उम्र से ही उन्होंने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में योगदान देना शुरू कर दिया.

13 हजार रुपये की नौकरी

अभिराम की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की शुरुआत एक जरूरत के कारण हुई. उनके पिता जिस जगह काम करते थे, वहां एक बार नाइट शिफ्ट के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी. अभिराम ने यह जिम्मेदारी संभाली और बाद में इसे नियमित काम के रूप में जारी रखा. आज वह इस नौकरी से करीब 13 हजार रुपये महीने कमाते हैं. यह रकम उनके पिता की मासिक कमाई के बराबर है. परिवार की कुल मासिक आमदनी लगभग 40 हजार रुपये बताई गई है. वहीं बच्चों की पढ़ाई और दूसरे खर्चों के लिए लिए गए कर्ज की करीब 27 हजार रुपये मासिक किस्त चुकानी पड़ती है. अभिराम की सालाना कॉलेज फीस लगभग 1.10 लाख रुपये है, जिसमें से करीब 38 हजार रुपये सरकारी सहायता के रूप में मिलते हैं. बाकी रकम का इंतजाम परिवार को करना पड़ता है. इसके अलावा मकान का किराया और रोजमर्रा के खर्च भी हैं. यही वजह है कि अभिराम ने पढ़ाई के साथ नौकरी करने का फैसला लिया.

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दिन में कॉलेज और रात में ड्यूटी

उनकी दिनचर्या किसी सामान्य कॉलेज छात्र जैसी बिल्कुल नहीं है. रात की ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सुबह करीब 7 बजे घर पहुंचते हैं. इसके बाद कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं, जो उनके घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है. वह अपने पिता की बाइक से कॉलेज जाते हैं और रास्ते में उन्हें उनके कार्यस्थल पर छोड़ते हैं. पेट्रोल का खर्च निकालने के लिए अभिराम रैपिडो पर राइड लेना शुरू कर देते हैं. कॉलेज पहुंचने से पहले रास्ते में मिलने वाले यात्रियों को बैठाते हैं और छुट्टी के बाद भी अतिरिक्त राइड करते हैं. उनके मुताबिक वह रोजाना करीब 100 से 120 किलोमीटर तक बाइक चलाते हैं. शाम लगभग 4 बजे घर लौटने के बाद पढ़ाई और असाइनमेंट का काम पूरा करते हैं. फिर रात करीब 8 बजे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं. इस भागदौड़ के बीच उन्हें मुश्किल से चार से पांच घंटे सोने का समय मिल पाता है.

मजाक उड़ाने वालों को मेहनत से दिया जवाब

अभिराम सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी से जुड़े वीडियो भी शेयर करते हैं. इंस्टाग्राम पर वह BTech Security Wala के नाम से पहचाने जाते हैं. शुरुआत में कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के उनके फैसले का मजाक उड़ाया. हालांकि उन्होंने दूसरों की बातों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया. उनका मानना है कि परिवार की मदद के लिए ईमानदारी से किया जाने वाला कोई भी काम छोटा नहीं होता. नौकरी का पद या लोगों की राय किसी व्यक्ति की मेहनत की अहमियत तय नहीं कर सकती. अभिराम का लक्ष्य बीटेक पूरा करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी हासिल करना है. वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ साइबर सिक्योरिटी में भी अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं. वह आगे चलकर ऐसे विद्यार्थियों को कम फीस में तकनीकी शिक्षा देना चाहते हैं, जो महंगे कोर्स का खर्च नहीं उठा सकते.

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