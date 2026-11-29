लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रविवार को DMK प्रमुख एमके स्टालिन के साथ परिसीमन के मुद्दे को लेकर मुलाकात की. इस मुलाकात से पहले कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक टिप्पणी की थी, जिस पर अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है.

दरअसल, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एमके स्टालिन और इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात से पहले रविवार (29 नवंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा, ‘पिक्चर अभी बाकी है ब्रो.’ इस पर अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर तंज कसते हुए महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल का समर्थन न करने को लेकर तीखा निशाना साधा. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, ‘बस झूठी पिक्चर ही बनाते रहेंगे, या महिलाओं को सशक्त बनाने की जमीनी हकीकत की ओर भी आएंगे?’

स्टालिन से मुलाकात के बाद क्या बोले राहुल गांधी?

बस झूठी पिक्चर ही बनाते रहेंगे, या महिलाओं को सशक्त बनाने की ज़मीनी हकीकत की ओर भी आएंगे? — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 29, 2026

Expanding the Lok Sabha to 850 seats gives the BJP the power to redraw India's electoral map in its favour. This power will be extremely damaging not just to the Indian nation but especially to South India and Tamil Nadu in particular. We requested Brother Stalin, who is a staunch defender of Tamil culture, to protect Tamil Nadu and ensure the BJP’s nefarious design is not implemented. It’s not just a few seats. Every single constituency will be redrawn. And who will draw it? A Delimitation Commission that includes Gyanesh Kumar, who has been caught helping the BJP steal votes. Assam and Jammu & Kashmir have already seen what this looks like - boundaries cut to break communities and silence the opposition. First they stole votes. Now they want to steal the map. If they succeed, elections will be decided before a single vote is cast. It will be the death of democracy in India. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 29, 2026

चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने X प्लेटफॉर्म हैंडल पर वीडियो पोस्ट साझा किया. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में कहा, ‘लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने से बीजेपी को भारत के चुनावी नक्शे को अपने पक्ष में नए सिरे से तैयार करने की ताकत मिल जाएगी. यह अधिकार न सिर्फ पूरे देश के लिए, बल्कि खास तौर पर दक्षिण भारत और विशेष तौर पर तमिलनाडु के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा.’

राहुल गांधी ने एमके स्टालिन से क्या किया अनुरोध?

उन्होंने कहा, ‘हमने तमिल संस्कृति के प्रबल रक्षक भाई एमके स्टालिन से अनुरोध किया कि वे तमिलनाडु के हितों की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि बीजेपी की इस नापाक साजिश को अमल में न लाया जा सके. यह सिर्फ कुछ सीटों की बात नहीं है. हर एक चुनावी इलाके की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी और यह काम कौन करेगा? एक परिसीमन आयोग, जिसमें ज्ञानेश कुमार भी शामिल हैं, जिन पर बीजेपी को वोटों की चोरी में मदद करने के आरोप लगे हैं.’

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