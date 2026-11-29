परिसीमन विधेयक को लेकर जारी घमासान पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश में परिसीमन पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले 1998 में भी हुआ था, लेकिन आज की तारीख में सरकार, कोर्ट और चुनाव आयोग पर समाज के एक बड़े वर्ग का भरोसा नहीं है इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

परिसीमन की लड़ाई लोकसभा में चल रही है. हम लोग तो छोटे लोग हैं वहा हैं नहीं. परिसीमन जो है वे संविधान के तहत एक तय समय में होना चाहिए. लोगों को लग रहा है कि जब परिसीमन होगा तो ऐसे विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्रों को ड्रॉ किया जाएगा कि उसमें जो गरीब, कमजोर लोग हैं उनकी वोट की ताकत कम हो जाएगी. ऐसा लोगों को लग रहा है. ऐसी लोगों की शंका है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं.

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार सोमवार को लोकसभा में परिसीमन बिल दोबारा से पेश करने जा रही है. क्योंंकि पहली बार में दो तिहाई बहुमत न होने की वजह से यह विफल हो गया था. इसलिए अब सरकार इसको दोबारा से लेकर आ रही है.

संजय जायसवाल के पेट्रौल चोरी के आरोपों पर क्या कहा?

प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, "बेतिया नगर निगम में जो गाड़ियां है ही नहीं उन गाड़ियों के नाम पर करोड़ों रुपए का पेट्रोल निकला और बेतिया नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल मत लीजिए, यह 5 लीटर पेट्रोल देता है और 15 लीटर का बिल बनाता है, भाजपाई सब लालू जी को चारा चोर कहते हैं लेकिन यह खुद पेट्रोल चोर हैं."

प्रशांत किशोर ने कहा कि ये हम नहीं कह रहे हैं यह नगर निगम का कहना है. अगर कोई इंसान पेट्रोल का फर्जी बिल बनाकर भुगतान ले रहा है तो उसे पेट्रोल चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?

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