परिसीमन बिल पर TMC की बागी सांसद सयोनी घोष बोलीं, 'विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि...'
NCPI सांसद सायोनी घोष ने परिसीमन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था से दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएं दूर हुई हैं.
परिसीमन बिल पर पश्चिम बंगाल की NCPI सांसद सयोनी घोष ने कहा कि असल में यह दक्षिण के हित में है. अगर 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया की जाती तो दक्षिण को नुकसान होता. इस बिल के तहत मौजूदा सीटों की संख्या बढ़ाना भी शामिल है. इसे दक्षिण राज्यों की चिंताओं दूर हो सकती है. इस पर एम.के. स्टालिन ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखना जरूरी है.
सांसद सयोनी घोष ने कहा कि केंद्र ने इन शर्तों को मान लिया है सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. सभी दल एक साथ आ गए हैं. परिसीमन होना तय है. यह एक संवैधानिक प्रावधान है. मेरी नजर में, इसका विरोध असल में परिसीमन प्रक्रिया या महिला आरक्षण को लेकर नहीं है; बल्कि इसका विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यह बिल BJP ला रही है, और अंत में इसका श्रेय भी BJP को ही मिलेगा."
#WATCH | Kolkata, West Bengal: NCPI MP Sayoni Ghosh says, "This is, in fact, in the interest of the South. If the delimitation process were to be carried out based on the 2027 census, the South would suffer. However, the current arrangement—which includes an increase in the number of seats—addresses these concerns; as MK Stalin pointed out, representation needs to be maintained. The Centre has accepted these terms, the government has given its consent, and all parties have come together. Delimitation is inevitable—it is a constitutional provision. In my view, the opposition to this is not actually about the delimitation process or the women's reservation itself; rather, it is being opposed simply because it is the BJP that is introducing the bill, and the BJP will end up taking the credit."— ANI (@ANI) November 29, 2026
DMK प्रमुख एम. के. स्टालिन से मुलाकात
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में सोनिया गांधी सहित शीर्ष विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को यहां द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) प्रमुख एम. के. स्टालिन से मुलाकात की, ताकि उन्हें केंद्र के परिसीमन विधेयक का समर्थन न करने के लिए मनाया जा सके. राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे. स्टालिन ने अलवरपेट स्थित अपने आवास पर पहुंचने पर इन शीर्ष नेताओं का स्वागत किया. बातचीत के दौरान द्रमुक युवा शाखा के सचिव और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन, पार्टी नेता कनिमोई, दयानिधि मारन और कई सांसद मौजूद थे.