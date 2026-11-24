Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चीन में 4,999 युआन से शुरू, 4 दिसंबर से बिक्री शुरू होगी.

Huawei Mate 90 Air Launch : स्मार्टफोन मार्केट में इन दिनों पतले और हल्के फोन को लेकर कंपनियों के बीच मुकाबला तेज होता जा रहा है. खासकर iPhone Air के आने के बाद इस सेगमेंट में दूसरी कंपनियां भी नए ऑप्शन पेश कर रही हैं. इसी बीच अब Huawei ने अपना नया स्मार्टफोन Mate 90 Air लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस फोन को स्लिम डिजाइन के साथ पेश किया है, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसका पतला लुक नहीं है. इसमें 7 इंच की बड़ी डिस्प्ले, 6500mAh की बैटरी और Kirin 9020 प्रोसेसर दिया गया है. तो आइए जानते हैं कि इस फोन की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं.

Huawei Mate 90 Air के खास फीचर्स क्या हैं

Huawei Mate 90 Air की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है. फोन की मोटाई सिर्फ 6.58mm है. इसके मिडिल फ्रेम की मोटाई सबसे पतले हिस्से में 3.7mm है. कंपनी के मुताबिक, यह अब तक का सबसे पतला Mate सीरीज बार फोन है. इसमें राउंडेड डिजाइन के साथ नायलॉन फाइबर मटेरियल का यूज किया गया है. फोन का बैक पैनल डुअल-टोन फिनिश में आता है और पीछे दिए गए सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल को ग्लास प्रोटेक्शन मिला है.

7 इंच की क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले और Kirin 9020 प्रोसेसर

फोन में 7 इंच की 1.5K क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और दूसरे काम स्मूद रहेंगे. इसके अलावा डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 4000 निट्स है. स्क्रीन में 2160Hz हाई-फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. परफॉर्मेंस के लिए Huawei ने इसमें Kirin 9020 चिपसेट दिया है.इसमें Ark Engine और Ultra Space Content टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो गेमिंग और मेमोरी मैनेजमेंट में मदद करती हैं.

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6500mAh की बैटरी और 66W चार्जिंग

स्लिम डिजाइन के बाद भी फोन में 6500mAh की बैटरी मिलती है. कंपनी के मुताबिक, यह एक बार चार्ज करने पर 23 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है. इसे चार्ज करने के लिए 66W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है.

कैमरा में मिलेंगे चार रियर सेंसर

फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 50MP का मेन कैमरा दिया गया है. इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड मैक्रो कैमरा और 12MP का 3x टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. टेलीफोटो सेंसर में भी OIS मिलता है. इसके अलावा बेहतर कलर रिप्रोडक्शन के लिए Red Maple मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा मौजूद है, जिसमें 1.5 मिलियन मल्टीस्पेक्ट्रल चैनल दिए गए हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 10.7MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

Huawei Mate 90 Air की कीमत

Huawei ने इस फोन को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है. इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 4,999 युआन (करीब 66,500 रुपये) रखी गई है. वहीं 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 5,999 युआन (करीब 79,700 रुपये) है. चीन में इसकी प्री-सेल 24 नवंबर से शुरू हो गई है, जबकि ओपन सेल 4 दिसंबर से शुरू होगी.

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