उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में पार्टी ने मंगलवार को पांच विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया. सपा की ओर से जारी यह 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है. खास बात यह है कि कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी रहने के बीच पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है.

सपा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी लिस्ट के मुताबिक, सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा सीट से उमर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, सहारनपुर विधानसभा सीट से आशु मलिक को चुनावी मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक नाहिद हसन पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है.

इसी तरह अमरोहा विधानसभा सीट से महबूब अली को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है. जबकि ललितपुर जिले की ललितपुर विधानसभा सीट से ज्योति लोधी को टिकट दिया गया है. पार्टी की इस लिस्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चार और बुंदेलखंड की एक विधानसभा सीट शामिल है. हालांकि, सपा प्रमुख अखिलेश यादव इससे पहले अयोध्या विधानसभा सीट से पूर्व विधायक पवन पांडेय को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं. इस तरह पांच नए नामों के ऐलान के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा की ओर से अब तक घोषित उम्मीदवारों की संख्या छह हो गई है.

कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत के बीच उम्मीदवारों का ऐलान

समाजवादी पार्टी ने यह लिस्ट ऐसे समय में जारी की है, जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तथा सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है. दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा के लिए कमेटियों का गठन भी किया गया है.