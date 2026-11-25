कोलंबिया के मशहूर पर्यटन शहर कार्टाजेना के एक सुपरमार्केट में मंगलवार को कुछ हथियारबंद अपराधियों ने 25 लोगों को बंधक बना लिया. इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया. इलाके की सड़कों को बंद कर दिया गया और आसपास की इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए.

अधिकारियों के मुताबिक, हमलावर पहले एक कैश वैन को लूटने की कोशिश कर रहे थे. जब वे इसमें नाकाम रहे, तो भागकर 'एक्सिटो' (Exito) नाम के एक सुपरमार्केट में घुस गए और वहां मौजूद करीब 30 लोगों को बंधक बना लिया.

5 बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ा

कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने जानकारी दी कि बंधकों में से 5 बुजुर्ग महिलाओं को बाद में सुरक्षित छोड़ दिया गया है. कार्टाजेना अपने खूबसूरत समुद्र तटों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है. जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. इस घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर में आने वाली उड़ानों को कुछ देर के लिए रोक दिया था. जिन्हें बाद में फिर से शुरू कर दिया गया.

राष्ट्रपति ने बताया कि स्थिति को संभालने के लिए स्पेशल फोर्सेस को मौके पर भेजा गया है. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस ऑपरेशन में पुलिस के साथ-साथ सेना और नौसेना भी मदद कर रही है. राष्ट्रपति डे ला एस्प्रिएला ने भरोसा दिलाया कि सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया जाएगा, लेकिन अपराधियों का बचना मुश्किल है. उन्होंने यह भी साफ किया कि इसके पीछे किसी आतंकी या विद्रोही संगठन का हाथ नहीं है. यह सिर्फ कुछ आम अपराधियों की हरकत है, जो लूट के दौरान घिर जाने पर बचने के लिए लोगों को ढाल बना रहे हैं.

परिजनों की चिंता

स्थानीय टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में नकाबपोश बदमाश राइफलों के साथ खड़े दिख रहे हैं जबकि बंधक बनाए गए लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं. सुपरमार्केट के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी हथियार ताने तैनात हैं और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है. ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से निकाला जा रहा है. बंधकों में सुपरमार्केट के कर्मचारी भी शामिल हैं. वहां काम करने वाले एक युवक के पिता जैकब पेरेज ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि उनका बेटा काम से वापस नहीं लौटा है और न ही फोन उठा रहा है. उन्हें डर है कि बदमाशों ने उसका फोन छीन लिया है.

अपराधियों की मांगें

स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, बदमाशों ने रिहाई के बदले लगभग 20 लाख डॉलर (करीब 16-17 करोड़ रुपये), दो बख्तरबंद गाड़ियां और करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित शहर बैरेंक्विला तक सुरक्षित जाने का रास्ता मांगा है. हालांकि अभी तक इन मांगों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कोलंबिया के कई हिस्सों में हिंसा और अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. इससे ठीक एक दिन पहले सोमवार देर रात विलाविसेंशियो शहर में एक कार बम धमाका हुआ था, जिसमें 25 लोग घायल हो गए थे और काफी नुकसान हुआ था. प्रशासन ने इसके लिए विद्रोही गुट FARC के एक धड़े को जिम्मेदार ठहराया था. राष्ट्रपति डे ला एस्प्रिएला अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देश में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं.

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