Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्नैपड्रैगन 8 चिपसेट और 6.78 इंच OLED डिस्प्ले भी मौजूद होगा.

Motorola Signature 27 : साल के आखिरी महीने में स्मार्टफोन बाजार में एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है. Motorola ने अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन Signature 27 की भारत में लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है. यह फोन उन फ्लैगशिप डिवाइस की कैटेगरी में शामिल होगा, जहां Samsung, Apple, Vivo और Oppo जैसे ब्रांड्स के टॉप मॉडल्स से मुकाबला होता है. कंपनी ने इसे ग्लोबल मार्केट में पहले ही पेश कर दिया है. अब भारतीय यूजर्स को भी इस फोन का इंतजार है. Motorola ने फिलहाल इसकी भारत में कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ग्लोबल लॉन्च के दौरान सामने आए फीचर्स से साफ है कि कंपनी ने इसमें डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी पर खास ध्यान दिया है.

इस दिन भारत में लॉन्च होगा Motorola Signature 27

Motorola India ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके Signature 27 की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है. कंपनी का यह नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन 9 दिसंबर 2026 को भारत में लॉन्च होगा. लॉन्च के साथ ही इसे Motorola की आधिकारिक वेबसाइट Motorola.in और प्रमुख रिटेल स्टोर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, हालांकि अभी कंपनी ने भारत में मिलने वाले वेरिएंट और उनकी कीमत की जानकारी नहीं दी है.

इतनी है फोन की ग्लोबल कीमत

ग्लोबल मार्केट में Motorola Signature 27 की शुरुआती कीमत 1,599 यूरो यानी करीब 1.70 लाख रुपये रखी गई है. यह कीमत इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है. इसके अलावा फोन 12GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज और 16GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज ऑप्शन में भी आता है. इसे Pantone Capulet Olive और Pantone Coal Smoke कलर में पेश किया गया है.

प्रीमियम सेगमेंट में Motorola की नई तैयारी



इस फोन को सबसे पहले Qualcomm Snapdragon Summit में पेश किया गया था. इसके बाद कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया. इससे पहले Motorola ने जनवरी में भारत में Motorola Signature पेश किया था, जिसकी कीमत 59,999 रुपये रखी गई थी. लेकिन Signature 27 के साथ कंपनी प्रीमियम फ्लैगशिप सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है.

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200MP कैमरा और 7000mAh की बैटरी

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है. इसमें एक अलग एक्शन सेंसर भी मिलता है. फोन से 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है. Motorola Signature 27 में 7,000mAh की बैटरी दी गई है. यह 90W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है.

डिस्प्ले और प्रोसेसर में क्या है खास?

फोन में 6.78 इंच का Tandem OLED डिस्प्ले दिया गया है. Motorola ने इसे Extreme AMOLED Duo नाम दिया है. इसमें Dolby Vision और HDR10+ का सपोर्ट मिलता है. इसकी हाई ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक जाती है, जबकि पीक ब्राइटनेस 12,000 निट्स तक बताई गई है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme 6 चिपसेट दिया गया है. यह 2nm टेक्नोलॉजी पर बना प्रोसेसर है.

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