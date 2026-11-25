चीन के लिए जासूसी के आरोपों से जुड़ी महिला के साथ संबंध और कंपनी की एक कर्मचारी के साथ अफेयर के खुलासे के बाद Nvidia के CEO पद से इस्तीफा देने वाले जेनसन हुआंग की वापसी हो गई है. दोबारा कंपनी की कमान संभालने के एक दिन बाद मंगलवार को उन्होंने कर्मचारियों के सामने अपनी गलतियां स्वीकार कीं और पूरे स्टाफ से माफी मांगी.

करीब एक घंटे चली इस बैठक की शुरुआत गंभीर माहौल में हुई, लेकिन बाद में यह कंपनी के भीतर असंतोष और शिकायतों को सामने रखने का मंच बन गई. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद ज्ञापित किया. ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ही जेनसेन हुआंग सोमवार को फिर से CEO के पद पर लौटे.

बोले- मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलतियां हुईं

कर्मचारियों के साथ अपनी पहली सामूहिक बैठक में हुआंग ने स्वीकार किया कि उन्होंने कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा, ''मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं. मैं लोरी के प्रति वफादार नहीं रहा. मैंने अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई, अपने बच्चों को दुख दिया और निश्चित रूप से आप सभी को भी आहत किया.''