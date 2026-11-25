दिल्ली-एनसीआर के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सुबह और शाम के समय में ठंड का स्तर बढ़ रहा है, जिससे ठिठुरन भी बढ़ रही है. इसके साथ ही राजधानी में कोहरे का भी अलर्ट है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ, मध्य क्षोभमंडल में एक 'ट्रफ' के रूप में बना हुआ है, जिससे अगले 2-3 दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है. अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में ठंडी हवाएं चल सकती हैं और पारा गिर सकता है.

हालांकि, मंगलवार (24 नवंबर) को शहर का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, नोएडा का अधिकतम तापमान 26.4 और गाजियबाद का 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 231 दर्ज किया गया है. इस दौरान नमी का स्तर 44 से 91 प्रतिशत रहा.

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आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?

विभाग के अनुसार, आज बुधवार (25 नवंबर) को सुबह ठिठुरन के बाद दिन के समय मौसम साफ रहने और तेज धुप का अनुमान है. आज शहर का न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. आज दिन के समय में उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, जिसकी गति 5 से 10 किमी प्रति घंटे रहने का अनुमान है. विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेलिसियस की गिरावट आने की संभावना है, लेकिन उसके बाद कोई बदलाव नहीं आयेगा. हालांकि, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है.

जानें अपने इलाके के AQI का हाल

CPCB के अनुसार, आज सुबह 6 बजे राजधानी का औसत AQI 228 दर्ज किया गया है. राजधानी के कुछ इलाकों में AQI 300 के पार है, जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI डीटीयू का है, जोकि 331 है.

डीटीयू: 331

आनंद विहार: 327

नॉर्थ कैंपस, डीयू: 314

इग्नू मैदान गढ़ी: 304

बुराड़ी क्रॉसिंग: 304

सिरीफोर्ट: 298

आईटीओ: 298

सीआरआरआई मथुरा रोड: 293

तालकटोरा गार्डन: 291

घोगा: 284

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: 280

पंजाबी बाग: 278

बुराड़ी: 266

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी प्रति घंटा तक रही.

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