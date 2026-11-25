कथावाचक बाबा बागेश्वर का पंजाब में कार्यक्रम हो रहा है. उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया पहुंचे थे. ये कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने ही आयोजित किया था. इस कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया के पहुंचने पर विजेता दहिया भड़के हैं. उन्होंने मनीष सिसोदिया को कहा ह कि आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है क्या.

विजेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और मनीष सिसोदिया को खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा, ''मुझसे मत कहा करो विजेता राजनीति में आओ. मनीष सिसोदिया हूं क्या मैं जो अपना लेवल ऐसे गिरा दूंगा. ये देखो क्या लिखा है. मनीष सिसोदिया ने मान सरकार के लिए मांगा बाबा का आशीर्वाद. कौन से बाबा क्या- धीरेंद्र शास्त्री.''

5 साल में कोई काम नहीं किया?

''वो मनुवादी जो कहता है मैं जात-पात खत्म करने के पक्ष में नहीं हूं. वो जो नफरत फैलाता है, वो जो बुलडोजर चलाने की बात करता है. इतना अंधविश्वास और पाखंड फैलाते हैं. उससे मनीष सिसोदिया आशीर्वाद मांग रहे हैं क्यों 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया है क्या आपकी सरकार ने? आज जो ये सब करना पड़ रहा है. थोड़ी सी भी शर्म आती है? अपना लेवल इतना कैसे गिरा देते हो.''

Aam Aadmi Party - what a disappointment 💔 https://t.co/NFLZxgf106 — Vijeta Dahiya (@VijetaDahiya) November 24, 2026

उन्होंने आगे कहा, ''बिलकिस बानो केस में जब 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने रिहा किया था. उसके बाद जब इनसे इस केस के बारे में पूछा गया तो मनीष सिसोदिया ने कहा था, हमे इससे कोई मतलब नहीं है. तो ऐसी जीत भी क्या ही जीत है. ये कोई जीतना है क्या. ऐसी जीत पर थूकता हूं मैं, ऐसी राजनीति पर. मुझे उम्मीद थी उन लोगों से कि ये लोग कुछ करेंगे लेकिन ये है इनकी नई राजनीति.''

बता दें पंजाब में 2027 में चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले पंजाब में पार्टियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है. आम आदमी पार्टी भी अपने प्रचार में लगी हुई है.

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