कार्तिक पूर्णिमा के दिन वाराणसी के गंगा घाट पर सुबह से ही चहल-पहल शुरू हो गई. जहां एक तरफ ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए, तो वहीं, देर शाम होते-होते काशी के सभी 84 घाट दियो और झालर से जगमग हो उठे. काशी के इन 84 घाटों, कुंडों और गंगा पार की रेती पर लगभग 11 लाख दीये जलाए गए थे.

इस दौरान काशी के अलग-अलग घाटों पर दियो से बनाई गई विभिन्न आकृति भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी. इनमें से प्रमुख तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली और यूपी चुनाव के पहले बीजेपी का नारा राधे-राधे कमल खिला दे शामिल रहा.

ऑपरेशन सिंदूर से लेकर राधे-राधे की रही गूंज

वाराणसी के सभी 84 घाट को देव दीपावली पर्व पर आकर्षक रूप में सजाया गया था. इस दौरान खास तौर पर गंगा घाट दीपक झालर से जगमग हो रहे थे. वाराणसी के रामघाट पर ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली चर्चा के केंद्र में रही. वहीं, दूसरी तरफ पांडे घाट पर यूपी चुनाव के पहले बीजेपी का चर्चित नारा राधे-राधे कमल खिला दे पर आधारित दीपक सजाया गया था.

घाट से गुजरने वाले लोग इन आकृतियों को बड़े ध्यान से देख रहे थे, अपने मोबाइल कैमरे से तस्वीर ले रहे थे. इसके अलावा भी अलग-अलग घाटों पर स्वास्तिक, ओम, भगवान शंकर की आकृति, शिवलिंग से जुड़ी आकृति सजाई गई थी.

भव्य रूप में सजा विश्वनाथ का धाम

देव दीपावली पर्व पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम को फूल माला झालर और दीपक से सजाया गया था. देव दीपावली पर बाबा के परिसर की भव्यता खास तौर पर शिव भक्तों का मन मोह रही थी. कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहा, शाम होते-होते गंगा घाट पर भारी संख्या में लोग देव दीपावली देखने के लिए पहुंच रहे थे.