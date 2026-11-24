Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Vivo का OriginOS 7 सॉफ्टवेयर भी इसमें मिल सकता है.

iQOO 16 Launch India : स्मार्टफोन मार्केट में साल के आखिरी महीने में एक और बड़ा फ्लैगशिप फोन दस्तक देने की तैयारी में है. इस बार चर्चा iQOO 16 की हो रही है, जो चीन में लॉन्च होने के बाद अब भारतीय बाजार में एंट्री लेने वाला है. कंपनी की ओर से इसके भारत में जल्द लॉन्च होने की पुष्टि पहले ही की जा चुकी है, लेकिन अब फोन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, दरअसल iQOO 16 का एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Amazon India पर कुछ समय के लिए लाइव हुआ था. इससे भारत में इसकी उपलब्धता को लेकर संकेत मिले हैं. माना जा रहा है कि कंपनी दिसंबर में इस स्मार्टफोन को पेश कर सकती है. इसके अलावा फोन के प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी सामने आई हैं.

Amazon India पर नजर आया iQOO 16 का माइक्रोसाइट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म iQOO 16 का माइक्रोसाइट Amazon India पर देखा गया था. हालांकि, यह पेज कुछ समय बाद हटा दिया गया. इस लिस्टिंग से संकेत मिलता है कि कंपनी अगले महीने यानी दिसंबर में भारतीय बाजार में फोन को लॉन्च कर सकती है, हालांकि अभी तक लॉन्च की पक्की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है.

iQOO 16 के स्पेसिफिकेशंस और कीमत

चीन में iQOO 16 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत CNY 5,999 यानी करीब 86,000 रुपये रखी गई है. फोन में 6.85 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें Samsung M16 ल्यूमिनसेंट मटेरियल, 165Hz रिफ्रेश रेट और 5,000Hz इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट दिया गया है. इसकी पीक ब्राइटनेस HBM में 2,800 निट्स तक है और यह 1.07 अरब कलर्स सपोर्ट करता है. इसमें 8,400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. यह 100W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फिलहाल भारत में इसकी कीमत और लॉन्च डेट की आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.

यह भी पढ़ें - Honor 700 Series Launch: 9000mAh बैटरी और कैमरा स्क्रीन के साथ Honor के 3 फोन लॉन्च, देखें फीचर्स

Snapdragon के नए फ्लैगशिप चिपसेट से होगा लैस

iQOO 16 के भारतीय वेरिएंट में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट मिलने की पुष्टि हुई है. यह 2nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है और इसकी क्लॉक स्पीड 5.01GHz तक बताई गई है. फोन में Vivo का नया OriginOS 7 भी मिल सकता है, जो Android 17 पर आधारित होगा. इसका डिजाइन चीन में लॉन्च हुए मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है. इससे पहले iQOO 16 को India Mobile Congress (IMC) 2026 में भी दिखाया गया था. इसके भारतीय वेरिएंट की Geekbench लिस्टिंग में 12GB रैम और Android 17 की जानकारी सामने आई थी.

यह भी पढ़ें - Honor Magic 9 Lite Plus 5G: Honor के नए फोन में मिलेगी 9530mAh बैटरी, कैमरा भी दमदार!