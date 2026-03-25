ड्रोन हमलों का नया तोड़! भारत का लेजर हथियार कैसे पलट देगा पूरा खेल, जानिए क्या है नई टेक्नोलॉजी

image अब तक ड्रोन गिराने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता रहा है लेकिन समस्या यह है कि मिसाइल बहुत महंगी होती हैं, जबकि ड्रोन बेहद सस्ते. ऐसे में सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए महंगी मिसाइल चलाना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है. यही वजह है कि दुनिया भर में अब ऐसे समाधान खोजे जा रहे हैं जो कम लागत में ज्यादा असरदार हों.2