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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीड्रोन हमलों का नया तोड़! भारत का लेजर हथियार कैसे पलट देगा पूरा खेल, जानिए क्या है नई टेक्नोलॉजी

ड्रोन हमलों का नया तोड़! भारत का लेजर हथियार कैसे पलट देगा पूरा खेल, जानिए क्या है नई टेक्नोलॉजी

DRDO Laser Weapon: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों ने एक नई सच्चाई सामने रखी है सस्ते ड्रोन भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Mar 2026 10:00 AM (IST)
DRDO Laser Weapon: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों ने एक नई सच्चाई सामने रखी है सस्ते ड्रोन भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं.

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों ने एक नई सच्चाई सामने रखी है सस्ते ड्रोन भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं. ईरान जैसे देशों के कम लागत वाले ड्रोन अमेरिका और इजरायल जैसे शक्तिशाली देशों के लिए बड़ी परेशानी बन रहे हैं. इन झुंड में आने वाले ड्रोन हमलों ने युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है. इसी खतरे को देखते हुए भारत भी अपनी रक्षा तैयारियों को तेजी से मजबूत कर रहा है.

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Defence Research and Development Organisation अब पारंपरिक हथियारों से आगे बढ़ते हुए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर आधारित सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है. इसका मकसद है ड्रोन के झुंड जैसे खतरों को कम खर्च में और ज्यादा प्रभावी तरीके से खत्म करना.
Defence Research and Development Organisation अब पारंपरिक हथियारों से आगे बढ़ते हुए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर आधारित सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है. इसका मकसद है ड्रोन के झुंड जैसे खतरों को कम खर्च में और ज्यादा प्रभावी तरीके से खत्म करना.
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image अब तक ड्रोन गिराने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता रहा है लेकिन समस्या यह है कि मिसाइल बहुत महंगी होती हैं, जबकि ड्रोन बेहद सस्ते. ऐसे में सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए महंगी मिसाइल चलाना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है. यही वजह है कि दुनिया भर में अब ऐसे समाधान खोजे जा रहे हैं जो कम लागत में ज्यादा असरदार हों.2
image अब तक ड्रोन गिराने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता रहा है लेकिन समस्या यह है कि मिसाइल बहुत महंगी होती हैं, जबकि ड्रोन बेहद सस्ते. ऐसे में सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए महंगी मिसाइल चलाना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है. यही वजह है कि दुनिया भर में अब ऐसे समाधान खोजे जा रहे हैं जो कम लागत में ज्यादा असरदार हों.2
Published at : 25 Mar 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Drone Attack DRDO Laser Weapon TECH NEWS HINDI

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