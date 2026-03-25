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ड्रोन हमलों का नया तोड़! भारत का लेजर हथियार कैसे पलट देगा पूरा खेल, जानिए क्या है नई टेक्नोलॉजी
DRDO Laser Weapon: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों ने एक नई सच्चाई सामने रखी है सस्ते ड्रोन भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं.
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों ने एक नई सच्चाई सामने रखी है सस्ते ड्रोन भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं. ईरान जैसे देशों के कम लागत वाले ड्रोन अमेरिका और इजरायल जैसे शक्तिशाली देशों के लिए बड़ी परेशानी बन रहे हैं. इन झुंड में आने वाले ड्रोन हमलों ने युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है. इसी खतरे को देखते हुए भारत भी अपनी रक्षा तैयारियों को तेजी से मजबूत कर रहा है.
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Published at : 25 Mar 2026 10:00 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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