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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone की इस ट्रिक से बदल जाएगा फोटो लेने का तरीका! समझें पूरा मैथड

iPhone की इस ट्रिक से बदल जाएगा फोटो लेने का तरीका! समझें पूरा मैथड

iPhone Tricks: अगर आप अक्सर जमीन, टेबल या किसी सीधी सर्फेस की फोटो लेते हैं तो Level फीचर आपके बड़े काम आ सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 15 Aug 2026 06:50 AM (IST)
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  • कैमरा सीधा रखने के लिए Level फीचर को सक्रिय करें।
  • फोटो की बेहतर अलाइनमेंट को Grid विकल्प ऑन करें।
  • Lens Correction से अल्ट्रा-वाइड फोटो में विकृति घटाएं।
  • Photographic Styles शूटिंग के समय फोटो का रूप बदलें।

iPhone Tricks: Apple का iPhone आज ज्यादातर लोगों को काफी पसंद आता है. देश में खासतौर पर युवाओं में आईफोन का काफी क्रेज देखने को मिलता है. इसके अलावा कई लोगों को iPhone से फोटो भी लेना पसंद होता है. लेकिन ज्यादातर आईफोन यूजर्स को आईफोन की इस सीक्रेट ट्रिक के बारे में नहीं पता होता है. दरअसल, आज हम आपको एक ऐसी आईफोन सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद आईफोन से फोटो लेना काफी बेहतर हो जाएगा.

Level फीचर को करें एक्टिवेट

अगर आप अक्सर जमीन, टेबल या किसी सीधी सर्फेस की फोटो लेते हैं तो Level फीचर आपके बड़े काम आ सकता है. ये आपको कैमरा सीधा रखने में मदद करता है. इसके लिए Settings में जाकर Camera में Level पर जाकर इसे एक्टिवेट करना होगा. कैमरा इस्तेमाल करते समय स्क्रीन पर मिलने वाला संकेत आपको ये समझने में मदद करते हैं कि फोन सीधा है या नहीं. इससे फोटो में टेढ़ापन कम किया जा सकता है.

Grid ऑन करें

आपको बता दें कि अगर आपकी फोटो में सब्जेक्ट बार-बार टेढ़ा हो जाता है या फोटो का फ्रेम बैलेंस नहीं दिखता है तो Grid आपके काफी काम का सकता है. इसके लिए आपको Settings में जाकर Camera ऑप्शन में Grid को चुनना होगा. इसके बाद ग्रिड को ऑन कर देना है. बता दें कि Grid स्क्रीन पर लाइनों का एक जाल दिखाता है. इसकी मदद से आप फोटो में सब्जेक्ट को सही जगह रख सकते हैं और सीधी लाइनों को बेहतर तरीके से अलाइन कर सकते हैं.

Lens Correction ऑन रखें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर अल्ट्रा-वाइड कैमरे से फोटो खींचते समय किनारों पर चीजें थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती हैं. इसके लिए भी iPhone में Lens Correction नाम का फीचर दिया जाता है जिसकी मदद से फोटो के डिस्टॉर्शन को कम किया जा सकता है.

इसे एक्टिव करने के लिए Settings में Camera ऑप्शन में जाकर Lens Correction को ऑन करना है. खासकर इमारतों, ग्रुप फोटो और वाइड शॉट्स के दौरान ये सेटिंग आपके काफी काम आ सकती है.

Photographic Styles का इस्तेमाल करें

हर फोटो को बाद में एडिट करने के बजाय आप शूटिंग के समय ही फोटो के लुक को बदल सकते हैं. इसके लिए iPhone में एक फीचर दिया जाता है जिसे Photographic Styles कहते हैं. दरअसल, Camera ऐप में ऊपर दिए गए कंट्रोल से Photographic Styles तक पहुंचकर अपनी पसंद के हिसाब से स्टाइल चुन सकते हैं.

इससे फोटो के टोन, कलर और कंट्रास्ट का लुक बदला जा सकता है. अलग-अलग परिस्थितियों में अलग स्टाइल आजमाकर देखें और जो आपको पसंद आए उसे डिफॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करें.

Preserve Settings को न भूलें

क्या आपने कभी कैमरा ऐप में कोई खास मोड या सेटिंग चुनी और अगली बार कैमरा खोलते ही वह फिर से बदल गई? इसके लिए आईफोन में Preserve Settings होता है जो इस समस्या को खत्म करने में मदद करता है. इसके लिए Settings में जाकर Camera में जाएं और Preserve Settings में जाकर मौजूद ऑप्शनों को अपनी जरूरत के मुताबिक एक्टिवेट करें. इससे कैमरा आपके चुने हुए कुछ मोड या सेटिंग्स को याद रखता है और हर बार दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

यह भी पढ़ें: लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 15 Aug 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
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