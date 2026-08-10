क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं सालों पुरानी SIM? जानिए कब बदल लेना चाहिए

आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है और फोन को नेटवर्क से जोड़ने के लिए SIM कार्ड जरूरी है. कई लोग एक ही SIM कार्ड को कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या SIM कार्ड की भी कोई Expiry Date होती है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब आपको अपनी सालों पुरानी सिम को बदल लेना चाहिए.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्मली SIM कार्ड पर खाने-पीने की चीजों की तरह कोई एक फिक्सड Expiry Date नहीं लिखी होती है. SIM कार्ड की लाइफ केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे खरीदे कितने साल हो चुके हैं. जब तक SIM कार्ड सही तरीके से काम कर रहा है और आपका मोबाइल नंबर ऑपरेटर के नेटवर्क पर एक्टिव है तब तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
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हालांकि, लंबे समय तक SIM का इस्तेमाल न करने या नंबर पर जरूरी एक्टिविटी न होने की स्थिति में मोबाइल ऑपरेटर की नियमों के अनुसार नंबर की सर्विसेज बंद हो सकती हैं. इसलिए SIM की Expiry और मोबाइल नंबर के Deactivation को एक जैसा नहीं समझना चाहिए. अगर आपकी SIM कई साल पुरानी है लेकिन कॉलिंग, SMS और इंटरनेट में कोई परेशानी नहीं आ रही है तो केवल पुराने होने की वजह से उसे नहीं बदलना चाहिए. पुरानी SIM नॉर्मल परिस्थितियों में भी काम कर सकती है. लेकिन टेक्नोलॉजी बदलने के साथ SIM की ताकत और नेटवर्क टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आया है.
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मसलन, बहुत पुरानी SIM में नए नेटवर्क फीचर्स या कुछ एडवांस सर्विसेज का सपोर्ट सीमित हो सकता है. खासकर तब, जब आपने कई साल पहले SIM खरीदी थी और उसके बाद मोबाइल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी काफी बदल चुकी है.
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आपको बता दें कि हर 4G या 5G फोन के लिए नई SIM लेना जरूरी नहीं होता है. कई मामलों में मौजूदा SIM ही नए नेटवर्क पर काम कर सकती है. लेकिन अगर आपकी SIM बहुत पुरानी है और आपके ऑपरेटर की नई नेटवर्क सर्विसेज के साथ वह ठीक से काम नहीं कर रही तो SIM Replacement कराया जा सकता है. ऑपरेटर के स्टोर या रजिस्टर्ड चैनल से SIM की compatibility और replacement की जरूरत की वेरिफिकेशन की जा सकती है.
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SIM बदलने की जरूरत तब महसूस हो सकती है जब फोन में बार-बार नेटवर्क गायब हो, SIM अचानक काम करना बंद कर दे या फोन बार-बार No SIM और SIM Not Detected जैसी समस्या दिखाने लगे. इसके अलावा अगर SIM कार्ड फिजिकल रूप से खराब हो गया है, उसके कॉन्टैक्ट्स घिस गए हैं या SIM को दूसरे फोन में लगाने पर भी समस्या आती है तो इसे बदलना जरूरी हो जाता है. कभी-कभी समस्या SIM में नहीं बल्कि फोन के SIM स्लॉट, नेटवर्क कवरेज या ऑपरेटर की सर्विस में भी हो सकती है. इसलिए सीधे SIM बदलने से पहले किसी दूसरे फोन में SIM लगाकर चेक करना जरूरी होता है.
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अगर आप उसी मोबाइल नंबर के लिए SIM Replacement करा रहे हैं तो आम तौर पर आपका मोबाइल नंबर वही रहता है. ऑपरेटर पुरानी SIM को डिएक्टिवेट करके उसी नंबर पर नई SIM जारी कर सकता है. हालांकि, SIM बदलने के बाद कुछ सर्विसेज को दोबारा एक्टिव होने में समय लग सकता है. बैंकिंग, UPI या दूसरी सर्विसेज से जुड़े मोबाइल नंबर के मामले में भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नया SIM ठीक से एक्टिव हो गया है.
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बता दें कि SIM Replacement हमेशा अपने मोबाइल ऑपरेटर के ऑफिशियल स्टोर से कराना चाहिए. किसी अनजान व्यक्ति को OTP, PIN या जरूरी जानकारी नहीं देना चाहिए. अगर SIM चोरी या खो गई है तो सबसे पहले ऑपरेटर से पुरानी SIM को ब्लॉक कराने की कोशिश करें. इसके बाद उसी नंबर की नई SIM जारी कराई जा सकती है.