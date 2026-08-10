क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं सालों पुरानी SIM? जानिए कब बदल लेना चाहिए

SIM बदलने की जरूरत तब महसूस हो सकती है जब फोन में बार-बार नेटवर्क गायब हो, SIM अचानक काम करना बंद कर दे या फोन बार-बार No SIM और SIM Not Detected जैसी समस्या दिखाने लगे. इसके अलावा अगर SIM कार्ड फिजिकल रूप से खराब हो गया है, उसके कॉन्टैक्ट्स घिस गए हैं या SIM को दूसरे फोन में लगाने पर भी समस्या आती है तो इसे बदलना जरूरी हो जाता है. कभी-कभी समस्या SIM में नहीं बल्कि फोन के SIM स्लॉट, नेटवर्क कवरेज या ऑपरेटर की सर्विस में भी हो सकती है. इसलिए सीधे SIM बदलने से पहले किसी दूसरे फोन में SIM लगाकर चेक करना जरूरी होता है.