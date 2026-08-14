स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Pixel 11 या iPhone 17! दोनों में कौन है ज्यादा पावरफुल, पढ़ें कंपैरिजन

Google Pixel 11 या iPhone 17! दोनों में कौन है ज्यादा पावरफुल, पढ़ें कंपैरिजन

Google Pixel 11 Vs iPhone 17: दोनों ही स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. iPhone 17 में 6.3 इंच का डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 14 Aug 2026 07:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दोनों में 6.3 इंच 120Hz डिस्प्ले; iPhone 17 पतला, हल्का है।

Google Pixel 11 Vs iPhone 17: Google ने हाल ही में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 11 सीरीज को मार्केट में लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन में कंपनी ने कई सारे धांसू फीचर्स उपलब्ध कराए हैं जो यूजर्स को काफी पसंद आने वाला है. इसी कड़ी में माना जा रहा है कि इस प्रीमियम स्मार्टफोन की टक्कर Apple के iPhone 17 से हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको इन दोनों फोन के बीच के फर्क के बारे में बताने जा रहे हैं.

डिस्प्ले में कौन आगे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ही स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. iPhone 17 में 6.3 इंच का डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है. इसके अलावा इस फोन के स्टैंडर्ड मॉडल में यूजर्स को ProMotion भी मिल जाता है.

वहीं, Pixel 11 में 6.3 इंच का Actua OLED पैनल मिलता है जिसका रेजोल्यूशन 1080 x 2424 पिक्सल है.

किसका प्रोसेसर ज्यादा ताकतवर?

दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो Pixel 11 में Google का नया Tensor G6 चिपसेट प्रोसेसर उपलब्ध कराया गया है. कंपनी के मुताबिक ये प्रोसेसर लोडिंग और ऑन-डिवाइस AI परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का काम करता है. इस डिवाइस में 12GB रैम दिया गया है जो फोन के कई सारे काम आसानी से करने में सक्षम है और ये मल्टीटास्किंग के लिए भी काफी बढ़िया माना जाता है.

 वहीं, iPhone 17 में Apple का A19 चिपसेट प्रोसेसर दिया गया है. इस डिवाइस में 8GB RAM मिलता है. स्टोरेज के लिए डिवाइस में यूजर्स को 256GB से शुरू होकर 512GB तक कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं.

किसका डिजाइन बेहतर

आपको बता दें कि Google Pixel 11 में कंपनी ने अपना कैमरा बार डिजाइन दिया हुआ है. वहीं, iPhone 17 में Apple का फ्लैट-एज डिजाइन देखने को मिल जाता है. जानकारी के अनुसार, Pixel 11 का वजन 197 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.6mm है. वहीं, iPhone 17 का वजह 177 ग्राम है और इसकी मोटाई 7.9mm है. ऐसे में जिन यूजर्स को पतला डिजाइन वाला फोन पसंद आता है उनके लिए आईफोन एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

कितनी है दोनों की कीमत

इन दोनों की कीमत पर नजर डालें तो भारत में Google Pixel 11 को कंपनी ने 89,999 रुपये की शुरूआती कीमत में लॉन्च किया है. वहीं, iPhone 17 के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है. इसका 512GB वेरिएंट 1,02,900 रुपये में आता है.

ऐसे में अगर आपको AI फीचर्स, ज्यादा RAM और स्टैंडर्ड मॉडल में ही धांसू कैमरा सेटअप भी चाहिए आपके लिए Pixel 11 एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप पतला और हल्का डिजाइन, 120Hz ProMotion डिस्प्ले, Apple का A19 चिपसेट प्रोसेसर चाहिए तो आपको iPhone 17 खरीदना चाहिए. हालांकि, ये दोनों ही स्मार्टफोन अपनी जगह पर बेस्ट हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से स्मार्टफोन को खरीदना ज्यादा बेहतर रहता है.

यह भी पढ़ें:

Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
IPhone 17 TECH NEWS HINDI Google Pixel 11
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google Pixel 11 या iPhone 17! दोनों में कौन है ज्यादा पावरफुल, पढ़ें कंपैरिजन
Google Pixel 11 या iPhone 17! दोनों में कौन है ज्यादा पावरफुल, पढ़ें कंपैरिजन
टेक्नोलॉजी
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
टेक्नोलॉजी
Spam Calls हमेशा आपके नंबर पर कैसे पहुंच जाती हैं? जानें इसकी टेक्निक
Spam Calls हमेशा आपके नंबर पर कैसे पहुंच जाती हैं? जानें इसकी टेक्निक
टेक्नोलॉजी
US सरकार की ओर से अब प्राइवेट कंपनियां करेंगी साइबर अटैक
US सरकार की ओर से अब प्राइवेट कंपनियां करेंगी साइबर अटैक
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
बिहार
प्रशांत किशोर अब इस केंद्रीय मंत्री की खोलेंगे कुंडली? दे दी चेतावनी
प्रशांत किशोर अब इस केंद्रीय मंत्री की खोलेंगे कुंडली? दे दी चेतावनी
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
इंडिया
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
इंडिया
कॉमेडियन समय रैना को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR
कॉमेडियन समय रैना को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget