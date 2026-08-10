बिना रैम बढ़ाए भी रॉकेट-सा दौड़ेगा आपका लैपटॉप, काम आएंगे ये तरीके

रैम टेंपरेरी स्टोरेज होती है और इसे शॉर्ट-टर्म स्टोरेज भी कहा जाता है. यानी आपका कंप्यूटर इसमें इंस्ट्रक्शन, डेटा, ऐप्स और फाइल्स को टेंपरेरी स्टोर करता है. जब ज्यादा ऐप्स ओपन होने या दूसरी एक्टिविटीज के कारण रैम फुल हो जाती है तो यह स्टोरेज ड्राइव को यूज करना शुरू कर देती है. स्टोरेज ड्राइव की स्पीड स्लो होती है और इस कारण आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो काम करने लगता है. किसी ऐप को ओपन करना भी मिनटों का समय ले लेता है.