एक Google Search के पीछे कितने कंप्यूटर काम करते हैं? जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक Google सर्च के पीछे कई सर्वर काम करते हैं।

गूगल के विशाल डेटा सेंटर में हजारों सर्वर होते हैं।

विशाल सर्च इंडेक्स से तेज़ी से परिणाम उपलब्ध होते हैं।

AI और एडवांस कंप्यूटिंग बेहतर, सटीक परिणाम देते हैं।

Google Search: गूगल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है. जानकारी प्राप्त करने से लेकर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानने से, लोग गूगल का सहारा ही लेते हैं. हम बस Google के सर्च बॉक्स में कुछ शब्द लिखते हैं और कुछ ही सेकंड में हमारे सामने कई सारे रिजल्ट आ जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक Google Search के पीछे आखिर कितने कंप्यूटर काम करते हैं? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई.

सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं करता काम

जानकारी के अनुसार, जब आप Google पर कोई सवाल टाइप करके Search दबाते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट किसी एक कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं रहती है बल्कि Google के विशाल नेटवर्क में मौजूद सर्वर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं.

इन सर्वरों का काम अलग-अलग होता है. कोई आपके सवाल को समझने में मदद करता है, कोई जरूरी जानकारी खोजता है और कोई उन रिजल्ट्स को आपकी स्क्रीन पर दिखाने के लिए तैयार करता है. इसका मतलब साफ है कि एक सर्च के पीछे कई सारे सिस्टम काम करते हैं.

Google का बड़ा डेटा सेंटर नेटवर्क

आपको बता दें कि Google के पास दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बड़े-बड़े डेटा सेंटर मौजूद हैं. इनमें हजारों सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और नेटवर्किंग डिवाइस भी मौजूद होते हैं. जब आप कोई सर्च करते हैं तो सिस्टम ये प्रयास करता है कि आपकी रिक्वेस्ट ऐसे सर्वर तक पहुंचे जो आपको तेजी से रिजल्ट दे सके.

इसके लिए आपकी लोकेशन, नेटवर्क और जरूरी रिसोर्सेज जैसे कई चीजों का ध्यान रखना जाता है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सर्च में हजारों कंप्यूटर एक साथ एक्टिव हो जाते हैं.

सर्च इंडेक्स भी है बेहद जरूरी

जानकारी के लिए बता दें कि Google इंटरनेट के अरबों वेब पेजों को पहले से क्रॉल करके उनका एक विशाल Search Index तैयार करता है. इसे आप इंटरनेट की एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं. जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो Google को हर बार पूरी इंटरनेट दुनिया को दोबारा स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती. वह अपने इंडेक्स से उन्हीं पेजों को खोजता है जहां पर आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मिल सके. यही प्रोसेस सर्च रिजल्ट को बेहद तेजी से सामने लाने में मदद करती है.

AI और एडवांस कंप्यूटिंग का बड़ा रोल

दरअसल, आज Google Search केवल कीवर्ड मैच करने तक सीमित नहीं रह गया है. लैंग्वेज को समझने, सवाल को समझने और बेहतर रिजल्ट देने के लिए मशीन लर्निंग और AI सिस्टम का भी एक बड़ा रोल सामने आया है. कुछ सर्च में इन सिस्टम को ज्यादा कंप्यूटिंग ताकत की जरूरत पड़ती है जबकि नॉर्मल सवालों के लिए ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

तो कितने कंप्यूटर काम करते हैं?

दरअसल, इसकी कोई एक निश्चित संख्या नहीं होती है. एक Google Search के दौरान कई सर्वर, नेटवर्क सिस्टम, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर सर्विसेज मिलकर काम करते हैं. सर्च के नेचर के हिसाब से कंप्यूटिंग जरूरत भी बदलती रहती है.

इसलिए अगली बार जब आप Google पर कोई सवाल लिखें और पलक झपकते ही जवाब पा लें तो याद रखिए कि उसके पीछे सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में से एक की ताकत काम कर रही होती है.

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